Ankunft auf der Insel: Molli-Lok braucht auf Borkum eine Rampe

Borkum

Theodor Robbers und Robin Hexel greifen an die Molli-Lok und schieben sie an, Frank Lauckner hockt auf dem Boden und schaut genau auf die Räder. Langsam rollt die Dampflok die Rampe runter, fährt auf das Gleis der Borkumer Kleinbahn. Die Mecklenburgische Bäderbahn aus Bad Doberan ist am Mittwoch auf Borkum angekommen.

Um die 30 Borkumer und Urlauber lassen sich das Ereignis nicht entgehen. Trotz strömenden Regens harren sie aus, beobachten, wie der Tieflader aufs Gleis fährt, Schienen angebracht werden. Schon an der Transportstrecke und im Hafen in Emden ist das Interesse an der Molli-Lok groß gewesen.

Kölner extra für Molli-Lok in Emden

So auch bei Roland Erdmann. Der 55-Jährige steht am frühen Nachmittag mit Kamera am Fähranleger in Emden. „Das ist die erste fremde Lok, die auf die Insel geht“, sagt er. Für den Kölner ist klar, dass er dabei sein muss. Er sei Fan aller Bahnen weltweit, aber die Borkumer Kleinbahn sei schon etwas sehr Besonderes. „Als ich zwei Monate war, bin ich das erste Mal damit gefahren. Natürlich erinnere ich mich nicht“, sagt er und lacht. Doch daher kommt vielleicht die Verbundenheit mit der Kleinbahn.

Sie ist die einzige die zweigleisig auf einer deutschen Insel verkehrt. Und sie ist die einzige Schmalspurbahn neben der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli, die auf 900 Millimeter Spurweite unterwegs ist. Ein Grund, warum sich die Molli-Lok am Dienstag auf den Weg gemacht hat und vom 14. bis 22. September auf der Nordseeinsel fährt.

Bodenschwelle sorgt für Stopp

In Emden geht es auf die Fähre „Ostfriesland“. Quelle: Anja Levien

Nachdem die ersten Fahrzeuge auf die Fähre gefahren sind, kann auch der Schwerlasttransport rauf. Langsam fährt Fahrer Frank Lauckner vom Transportunternehmen Auto Ehrig über die Brücke, hält an und steigt aus. Das passt nicht. Zwischen zehn und 15 Zentimeter Bodenfreiheit hat der mehr als 60 Tonnen schwere Transporter. Damit er über die Bodenschwelle zwischen Brücke und Fähre kommt, wird er hinten etwas hochgehoben. Passt.

Auf dem Autodeck der Fähre fällt die Molli-Lok auf. Quelle: Anja Levien

Auf dem Autodeck ist die Lok bei den Passagieren der Hingucker. Nur wenig Platz ist bis zur Decke. Die größere Lok der Bäderbahn würde hier nicht reinpassen.

Im Restaurant sitzt Theodor Robbers. Er ist Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn und Eisenbahnbetriebsleiter. Zudem Vorsitzender der deutschen Schmalspurbahnen. „Von der Idee, wir können mal was zusammen machen, bis jetzt sind drei Jahre vergangen“, so Robbers.

Theodor Robbers, Geschäftsführer Borkumer Kleinbahn Quelle: Anja Levien

Denn so einige Hindernissen mussten vorher überwunden werden. Zum Beispiel gibt es auf Borkum eine technisch unterstützte Zugfolgesicherung (tuz Borkum). Heißt: Befinden sich in einem Streckenabschnitt zwei Züge, wird der eine gestoppt, wenn er in den Bereich fährt, erläutert Theodor Robbers. Für die Molli-Lok fehlt diese Stoppvorrichtung. „Da mussten wir eine Lösung finden.“ Entweder bekommt der Lokführer jetzt eine Freigabe für die ganze Strecke, das geht in Zeiten, in denen nicht so viel Betrieb ist, oder ein Lotse ist mit auf der Lok, erläutert der Kleinbahn-Chef.

„Wir brauchen das Erlebnis Eisenbahn“

Für ihn ist der Besuch der Molli-Lok ein Erlebnis. „Molli und Borkumer Kleinbahn reduzieren sich nicht nur auf ihre Beförderungsleistung. Wir brauchen immer das Erlebnis Eisenbahn“, sagt Robbers. So gibt es wie bei der Mecklenburgischen Bäderbahn auch auf der Nordseeinsel Sonderfahrten. Doch nicht nur für Touristen und Eisenbahnfans sei der Molli-Besuch ein Highlight. Auch für die Mitarbeiter der beiden Bahnen sei es eines. „Sie lernen das System der anderen Bahn.“ Insbesondere die Lokführer.

Einheimische und Urlauber begrüßen die Molli-Lok auf Borkum. Quelle: Anja Levien

Kurz nach 16 Uhr legt die Fähre in Borkum an. Hier wird die Molli-Lok von Einheimischen und Urlaubern begrüßt. Vereinzelt gibt es Applaus und Jubelrufe. Brunhilde Asmut ist extra für die Lok an den Hafen gekommen. Eine Lok auf einen Tieflader auf der Fähre, das wollte die Urlauberin selbst sehen. „Alle Achtung für den Fahrer“, sagt sie.

Willy Heide ist für die Ankunft der Lok an den Borkumer Hafen gekommen. Quelle: Anja Levien

Auch Willy Heide will das Ereignis nicht verpassen. Der Hamburger macht ebenfalls Urlaub auf der Nordseeinsel, war auch schon in Bad Doberan und kennt die Bäderbahn. „Das ist ein lustiger Gag, das sie hier ist“, sagt er und guckt besonders auf den Höhenunterschied zwischen Fähre und Anleger. Das sehe nicht immer so eben aus. Stimmt, sagt Theodor Robbers. Es sei Niedrigwasser, deshalb habe es gepasst. Ebenfalls ein Punkt, der bei der Planung mit berücksichtigt werden musste.

Als gegen 18 Uhr die Borkumer Kleinbahn den Bahnhof verlässt, ist das Gleis frei und die Molli-Lok kann vom Tiefbettlader runter. Dafür fährt Frank Lauckner auf das Gleis. Mittels eines Holzbalkens, den er parallel zum Gleis gelegt hat, und durch Nachmessen mit dem Zollstock positioniert er den Transporter genau so, dass die Schienen auf dem Transporter, auf dem die Lok steht, über den Schienen der Borkumer Kleinbahn liegen.

Mitarbeiter der Mecklenburgische Bäderbahn und der Borkumer Kleinbahn helfen beim Aufbauen der Rampe. Quelle: Anja Levien

Dann werden mobile Schienen zusammengesteckt, festgeschraubt, Holzklötze und -keile unter die Rampe gepackt. Der Molli rollt auf den Inselboden.

Dann kommt die letzte Hürde: Geht es geräuschlos über die Weichen? „Die Borkumer Kleinbahn hat zwei Achsen, wir vier, da kann es sein, dass es klemmt“, schildert Robin Hexel, stellvertretender Werkstattmeister beim Molli. Doch der Test verläuft gut. Gezogen von der Kleinbahn-Lok fährt die Molli-Lok zum Bahnhof. Theodor Robbers atmet durch. „Jetzt ist sie da“, sagt er.

Noch muss die Lok gezogen werden. Am Donnerstag wird angeheizt, dann kann sie selber fahren. Quelle: Anja Levien

Von Anja Levien