Antigewaltwoche in Bad Doberan: Diese Veranstaltungen gibt es

Bad Doberan

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird alljährlich am 25. November auf das immer noch drängende Problem der Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht. Auf der ganzen Welt gibt es Aktionen, auch in Bad Doberan. Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Beratungsstellen, Vereinen und Verbänden haben zwei Veranstaltungen geplant, um Gewalt an Frauen zu thematisieren, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und Betroffenen Mut zu machen, sich Hilfe zu holen. Am Donnerstag, den 25. November, wird im Ehm-Welk-Haus (Dammchaussee 23) aus dem Buch „Prügel“ von Antje Joel gelesen. 

Lesung über Frauenschicksal

Darin erzählt sie ihre eigene Geschichte und analysiert darüber hinaus den gesellschaftlichen Kontext. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner ermordet, jede dritte Frau erlebt häusliche Gewalt. So auch Antje Joel. Mit 16 lernt sie ihren späteren Mann kennen. Er schlug sie bereits nach wenigen Monaten. Ihre Eltern sagen, was Antje Joel danach von vielen Seiten hörte: „Selbst schuld!“ Sie empfand es lange ebenso und kehrte zu ihm zurück. Wieder und wieder. In ihrem Buch erzählt Antje Joel, warum sie ihren Ehemann zunächst nicht verlassen hat, wie sie sich schließlich doch befreit hat und was sich in der Gesellschaft verändern muss. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 038 203 / 62 325 wird gebeten.

Hilfemöglichkeiten werden vorgestellt

Am Freitag, den 26. November, findet auf dem kleinen Kamp am Kaffeehaus Sparre eine Informationsveranstaltung statt. Von 15 bis 17 Uhr werden Hilfemöglichkeiten wie Beratungsstellen und ein Hilfetelefon vorgestellt. Außerdem gibt es eine Mitmachaktion „Dein Standpunkt gegen Gewalt“. Es werden Videospots gezeigt und eine Trommelgruppe der Trommelschule „Go-Rhythm!“ tritt auf.

Von Cora Meyer