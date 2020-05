Anwohner verärgert über Knöllchen in Parkentin

Parkentin

Knöllchen-Ärger im Wohngebiet von Parkentin. Yvonne und Michael Clauser hatten am 27. April Strafzettel an ihren drei Autos hängen. Wie einige andere Anwohner im Wohngebiet rund um den Stegekampring auch. Grund: Die Fahrzeuge parkten nicht in Fahrtrichtung. Was das Ehepaar ärgert: „Seit 20 Jahren wurde das nicht kontrolliert, das hat keinen gestört. Jetzt kommt das Ordnungsamt jeden Tag. Das ist doch keine Art und Weise“, sagt Michael Clauser. „Das muss man doch mit Augenmaß handhaben“, sagt der 42-Jährige.

„Wir streiten nicht ab, dass wir verkehrt geparkt haben“, sagt Yvonne Clauser. Aber sie hätte sich gewünscht, dass sensibler mit dem Thema umgegangen wäre. „Da hätte man uns doch drauf hinweisen können, wir haben hier auch einen Schaukasten. Wir sind ja nicht unbelehrbar.“ Gerade in der jetzigen Zeit, wo sie zum Teil im Homeoffice mit drei Kindern zu Hause arbeite, haben sie die Knöllchen sehr geärgert. Mit dem Ordnungsamt habe sie Kontakt aufgenommen und zwei Tickets erlassen bekommen. Dennoch: Viele Anwohner seien verärgert.

Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung

Das könne sie grundsätzlich nicht nachvollziehen, sagt Alexandra Schwarz, Leiterin des Ordnungsamtes Amt Bad Doberan-Land. „Wir haben nichts falsch gemacht.“ Die Fahrzeughalter hätten gegen die Straßenverkehrsordnung, Paragraf 12, Absatz 4 verstoßen. Demnach sei zum Parken „der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, (...)“. Die Autos standen jedoch entgegen der Fahrtrichtung in den Parkbuchten.

Kontrolliert worden sei im Wohngebiet schon immer. „Durch Personalmangel haben wir das aber nicht so in der Intensität geschafft“, sagt Schwarz. Da habe sich das Amt auf „Sorgengebiete“ konzentriert. Das Ordnungsamt hätte den Bürgermeister informiert, dass in seiner Gemeinde nun wieder ordnungsgemäß kontrolliert werde. „Klar würde ich mich persönlich auch über ein Knöllchen ärgern, aber dann ist es mein Fehler gewesen“, sagt Alexandra Schwarz.

Bei Bürgermeister Tobias Priem hätten sich viele Anwohner gemeldet, sagt er. „Ich kann es nachvollziehen, dass man sich ärgert, wenn man seit 15 Jahren so geparkt hat und jetzt einen Strafzettel bekommt.“ Doch das Ordnungsamt habe hier Recht und Ordnung umgesetzt.

Von Anja Levien