Ostseebad Nienhagen

Das erste Apfelfest des Vereins für Natur- und Umweltschutz Ostseebad Nienhagen (NUN) e.V. wird am 2. Oktober durchgeführt. Gemeinsam mit dem Kleingartenverein „Am Gespensterwald“ lädt der NUN von 10 bis 18 Uhr auf der Festwiese im Ostseebad zum Familienfest ein.

Von 10 bis 11 Uhr wird der Pomologe Dr. Friedrich Höhne zur Apfelbestimmung vor Ort sein. Festbesucher können ihr Obst bestimmen lassen. Dabei ist es wichtig, mehrere Exemplare von einer Sorte mitzubringen und unbedingt den Stil dran zu lassen.

Vorträge und Live-Musik

Um 11 Uhr findet der Vortrag „Faszination Wild- und Honigbiene“ mit Biologin Ina Sakowski statt. Von 13 bis 14 Uhr könnte Gäste am Vortrag „Zurück zu den Wurzeln“ mit Bianca Hillmann teilnehmen. Marco Helwig & Friends treten von 14 bis 17 Uhr auf und sorgen mit ihrer Livemusik für gute Laune.

Tombola und Tauschbörsen

An diesem Tag gibt es auch eine Tombola-Verlosung, einen Keramikverkauf sowie Obst- und Gemüseverkauf aus der Kleingartenanlage. Wer möchte, kann sich an der Blumen- und Kräuterbörse, am Gartenflohmarkt mit Saatguttausch aus dem eigenen Garten und am Obstverkauf beteiligen.

Basteln für Kinder

Vor allem für die Kinder wird das Bauen von Nistkästen und Insektenhotels unter Anleitung angeboten. Natürlich darf auch die Kulinarik nicht zu kurz kommen. So gibt es ab 10 Uhr einen Kuchenbasar, einen vegetarischen Eintopf, Schwein vom Spieß und Bratwurst vom Grill.

Von Sabine Hügelland