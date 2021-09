Apfelfest in Reddelich: So bestimmt ein Pomologe die Apfelsorte

Reddelich

Sie tragen Namen wie Grahams Jubilee, Altländer Pfannkuchen, Ananasrenette oder Goldparmäne. Das Wissen des Pomologen, des Obstbaumkundlers Dr. Friedrich Höhne, war gleich mit Beginn des Apfelfestes in Reddelich besonders gefragt. Er bot eine Obstsortenbestimmung an. Da zeigte sich, dass viele Gartenbesitzer gar nicht wissen, welche Früchte an ihren Bäumen hängen. Auch Anschauungsmaterial brachte er mit wie den Mecklenburger Kantapfel. Den fand er in einem Freilichtmuseum in Schweden mit dem Hinweis: Mecklenburger Sorte von 1700.

Pomologe bestimmte Obstsorten

Dr. Höhne schaute sich die Äpfel zuerst sehr genau von allen Seiten an. „Schade, hier fehlt der Stängel“, sagt er. Denn auch das ist ein besonderes Merkmal. Beim Aufschneiden, der Farbe und der Form des Kerngehäuses sowie anderen Merkmalen erkennt der Fachmann, welchen Apfel er da in den Händen hält.

Christine Nimtz brachte drei Äpfel von verschiedenen Bäumen mit. Sie erhielt Klarheit, aber nicht für alle. „Bitte bringen Sie immer mehrere Äpfel einer Sorte mit und mit Stängel“, so Höhne. Michael und Katrin Henneberg erfuhren, dass es ein Gravensteiner sein muss, dessen Früchte sie naschen. Beeindruckt waren nicht nur sie von der Sorte Müschens Rosenapfel, der zwar klein ist, dafür aber besonders aromatisch und beim Aufschneiden weiß und rosa Fruchtfleisch aufweist. „Den nahmen früher die Bäcker besonders gern“, weiß Höhne. Auch solcherlei erfuhren die Gäste an seinem Stand.

Die Sorte Müschens Rosenapfel gibt es kaum noch. Doch sie ist aromatisch und wird von Bäckern bevorzugt. Quelle: Sabine Hügelland

Alte Apfelsorten werden wieder gezüchtet

Der doppelte Melonenapfel, auch Prinzenapfel genannt, den Höhne mitbrachte, ist mit seinen 750 Gramm ein echter Hingucker an Größe. „Eine alte norddeutsche Apfelsorte“, erklärte er. Der Riesenapfel könnte wohl mehrere Personen satt machen.

Viele dieser alten Apfelsorten gibt es im Handel nicht mehr, weil sie entweder wenig ertragreich oder nur kurz lagerbar sind. Dennoch sind sie meist sehr schmackhaft. Damit sie auch der Nachwelt erhalten bleiben, pflanzen die Mitglieder der Obstarche Reddelich die an. Die Obstarche gehört dem Kulturverein für Reddelich und Brodhagen an und ist Veranstalter.

Friedrich Höhne brachte Christian Krüger aus Rostock mit. Auch er gehört dem Pomologenverband an wie Höhne, der Landessprecher ist. „In meinem Garten wachsen nur vier Bäume, allerdings mit zehn verschiedenen Sorten“, sagte Krüger. Auch das ist möglich, wenn der Platz fehlt, kann veredelt werden, sodass ein bunter Sortenmix auf einem Baum wächst. Bei Dr. Höhne wachsen 50 Sorten im Garten.

Obstarche Reddelich und Kulturverein waren Veranstalter

Das sechste Apfelfest war wieder eines für die Sinne, das vor sechs Jahren der Kulturverein Obstarche ins Leben rief. Die Sprecherin der Obstarche, Dr. Silvia Kastell, kam wie immer in einem schicken Dirndl. Diesmal in Rosa. „Wir haben heute mehr bäuerliche Erzeugnisse von Reddelichern dabei. Das soll auch weiter wachsen. Natürlich gibt es auch Produkte von unseren Baumbeständen wie Edelbrände, Säfte, Marmeladen und anderes.“ Das kulturelle Programm erfuhr eine Erweiterung mit Darbietungen der Kreismusikschule. „Am 25. September 2022 findet das nächste Apfelfest statt“, ließ sie vorsorglich schon einmal wissen.

Dr. Höhne nutzte die Gelegenheit, um auf dem Fest eine neue Pflanze für seinen Garten zu erwerben. Denn auch das gab es in vielfältigen Varianten an diesem Tag. Ebenso Keramik, wie die von Brigitte Schnieders, das Kräuterbuch von Rosita Sell, die Reddelicher Dorfzeitung Raducle, Produkte des Michaelwerk Kröpelin und anderes.

„50 Kilogramm brauchen wir als Mindestmenge“, sagte Benjamin Peters von der mobilen Mosterei Satow. Dort standen die Kunden Schlange. „Auch wir lassen heute mosten“, sagte Katrin Henneberg.

Von Sabine Hügelland