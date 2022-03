Rostock

Wird Rostocks wichtigste Nord-Süd-Verbindung zum neuen Unfallschwerpunkt? Die Hansestadt will an der Stadtautobahn zwischen Lichtenhagen und Warnemünde in den kommenden Tagen neue Warnschilder aufstellen – „Achtung Aquaplaning“. Denn die Bundesstraße ist einem miserablen Zustand, nicht ungefährlich vor allem bei schlechtem Wetter.

Eine Sanierung aber schließt das Rathaus derzeit aus. Dafür fehlt schlichtweg das Geld. Frühestens nach der Bundesgartenschau 2025 habe Rostock Zeit, Kapazitäten und Mittel, um die B 105/B 103 wieder fit zu machen, schätzt Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Tiefbauamtes. Der Automobilclub ADAC Hansa warnt bereits davor, dass der Verkehr auf der Straße bald nur noch Tempo 30 erlaubt sein könnte.

Bei Regen wird es gefährlich

Spurrillen, riesigen Pfützen schon bei kleineren Regenschauern: Wenn es nass wird, wird es gefährlich auf der Stadtautobahn. Die Fahrbahn wird dann stellenweise spiegelglatt. „Zwischen Lütten Klein und Lichtenhagen stehen bereits Warnschilder. Nun stellen wir auch zwischen Lichtenhagen und Warnemünde welche auf“, kündigt Rostocks oberster Straßen-Planer und -wächter Tiburtius an.

Denn die Wasser-Probleme seien dem Amt bekannt – schon seit längerer Zeit: „Die Wasseransammlungen im Bereich zwischen Lichtenhagen und Warnemünde werden durch das ,Hochwachsen’ der Bankette hervorgerufen“, erklärt Tiburtius. Heißt: Durch Sand, Gras und Pflanzen sind die schmalen Grünstreifen zu beiden Seiten und entlang der Mittelleitplanke über die Jahre immer höher geworden. Sie wirken wie Mini-Dämme bei Regen. Das Wasser kann nicht mehr abfließen, bleibt auf der Fahrbahn.

Notmaßnahmen noch 2022?

Eine Lösung verspricht sich Tiburtius vom Abtragen der Bankette. „Wir bereiten das derzeit vor.“ Die Seitenstreifen sollen wieder auf Normalmaß gebaggert werden. Aber allein diese Maßnahme wird wohl mehrere Hunderttausend Euro kosten. Deshalb soll zunächst nur an den „schlimmsten Stellen“ der Bankette gearbeitet werden. „Wir haben pro Jahr gerade mal 2,5 Millionen Euro für solche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Deshalb schauen wir sehr genau, wo wir was machen können“, sagt der Amtsleiter.

Heiko Tiburtius leitet das Rostocker Tiefbauamt und ist der oberste Straßenwächter der Hansestadt. Quelle: Ove Arscholl

Sicher ist: Rostock wird nur zwischen Lütten Klein und Warnemünde etwas machen – auch wenn der Zustand der Stadtautobahn auch weiter gen Süden nicht besser ist. Doch: Die Zuständigkeit für die Bundesstraße teilen sich Rostock und Berlin. Von Warnemünde bis Lütten Klein ist die Hansestadt verantwortlich, ab Lütten Klein in Richtung Schutower Kreuz das Straßenbauamt im Auftrag der Bundesrepublik.

Sanierung nötig – aber nicht geplant

An den Spurrillen aber werde auch die „Notmaßnahme“ nichts ändern. Eigentlich, so Tiburtius, müsste die komplette Fahrbahndecke erneuert werden. Möglicherweise auch der komplette Unterbau der Stadtautobahn. Aber er sagt: „In den nächsten drei bis fünf Jahren wird da nichts passieren.“ Denn Rostock fehlt das Geld: Zehn Kilometer müsste die Stadt auf Schlag sanieren. Tiburtius: „Das funktioniert so eh nicht. Das würden wir Abschnittsweise machen.“ Aber im Haushalt seien noch keine Mittel eingestellt. „Frühestens nach der Buga, also noch 2025, haben wir vielleicht finanzielle Kapazitäten dafür. Mal sehen.“

Was ist Aquaplaning? Wann entsteht Aquaplaning? Und wie verhalte ich mich als Autofahrer bei Aquaplaning richtig? Drei Fragen an Carsten Willms, den Leiter der Abteilung Technik und Verkehr beim Automobilclub ADAC Hansa. Was genau ist Aquaplaning? Aquaplaning bedeutet so viel wie Wasserglätte. Dabei schwimmen die Reifen auf dem Wasser einer nassen Fahrbahn auf. In diesem Fall schieben sich die Wassermassen wie ein Keil zwischen den Straßenbelag und den Autoreifen. Die Reifen können die Wassermassen nicht mehr „verdrängen“ und verlieren den direkten Kontakt zur Straße, werden unbeherrschbar und unberechenbar. Wann und wo droht Aquaplaning? Grundsätzlich kann Aquaplaning auf allen Straßen mit erhöhtem Wasserstand auftreten. Überall dort, wo Regenwasser nicht richtig ablaufen kann – also in Senken, Unterführungen, Spurrillen oder Kurven –, ist besondere Vorsicht geboten. Wie verhalte ich mich als Fahrer richtig bei Aquaplaning? Oberste Priorität: Runter vom Gas! Bei schwierigen Witterungs- und Straßenverhältnissen empfiehlt sich ein Tempo deutlich unter 80 km/h. Dies gilt besonders für heckgetriebene Fahrzeuge und Fahrzeuge, deren Reifen nicht mehr ganz neu sind. Außerdem: Abblendlicht einschalten, auf Spurrillen achten und versetzt dazu fahren. Wenn das Fahrzeug aufschwimmt und Aquaplaning plötzlich auftritt: Nicht lenken, nicht bremsen, nicht beschleunigen, keine hektischen Fahrmanöver, Fahrzeug ausgekuppelt rollen lassen, Lenkrad gerade halten bis die Reifen wieder Kontakt zur Fahrbahn haben. Noch ein Tipp für Automatikfahrer: Fahrstufe in keinem Fall wechseln. Fuß behutsam vom Gas nehmen, so dass keine Motorbremse erfolgt.

Und um schon mit den Planungen beginnen zu können, sei es zu früh: „Es gibt einfach noch sehr viele Unbekannte in der Rechnung.“ So will Rostock auf der West-Seite der Stadtautobahn einen bis zu vier Meter breiten Radschnellweg bauen. Dann müsste – wenn auf der B 105 / B 103 weiterhin Tempo 80 möglich sein soll – eine Leitplanke her. „Vielleicht müssen wir dann ein paar Zentimeter von den Fahrbahnen eh wegnehmen“, so Tiburtius. „Das heißt aber nicht, dass wir ganze Fahrbahnen wegnehmen, nur noch drei- oder zweispurig werden.“

Dabei hatte Tiburtius’ Chef, Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, genau das noch im Mai 2020 gefordert: Damals kam der Rathaus-Chef mit der Idee in die Schlagzeilen, zwei Fahrspuren der Stadtautobahn für Autos sperren und zum größten Radweg Rostocks machen zu wollen. Davon ist aktuell aber keine Rede mehr.

ADAC: Stadtautobahn muss Priorität haben

Der Automobilclub ADAC fordert bereits vom Rathaus, der Stadtautobahn Priorität einzuräumen: „Leider sind die Mittel für Straßeninstandhaltungen bundesweit grundsätzlich nicht ausreichend. Das ist leider nicht nur ein Problem Rostocks“, so Carsten Willms, Leiter der Abteilung Technik und Verkehr beim ADAC Hansa. Aber: „Die Hansestadt muss die Verkehrssicherheit für die Bundesstraßen gewährleisten. Die Gefahrenbeschilderung ist nur das eine, vermutlich wird auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung erfolgen. Eventuell sogar auf Tempo 30.“

Eine schnelle Sanierung sei auch im Sinne der Stadt: „Der Verkehr sucht sich sonst andere Wege.“ Durch Wohngebiete etwa. Das könne nicht gewollt sein.

Von Andreas Meyer