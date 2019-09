Arbeiten für eine halbe Mark: So lebten Tagelöhner um 1930 in MV

Hohen Niendorf

Morgens um 3.30 Uhr weckte der Vogt die Melker und eine Stunde später dann die Pferdeknechte des Gutes Hohen Niendorf, indem er an deren Schlafstubenfenster pochte und laut rief: „Stah up, is Tied!“, was mit einem kurzen „Jo“ beantwortet werden musste.

Pünktlich um 6 Uhr im Sommer und um 7.30 Uhr im Winter schlug er zum Arbeitsbeginn der anderen Tagelöhner und Schnitter mit einem Eisenklöppel gegen zwei Pflugscharen, die am großen Schauer angebracht waren. Im Sommer sammelten sich die elf Tagelöhner und ebenso viele Schnitter vor diesem bereits erwähnten Gebäude, und im Winter traf man sich im warmen Pferdestall, um Geräte und Aufträge für den Arbeitstag von ihm entgegenzunehmen.

Auch für die Freiarbeiter des Gutsdorfes, wie Schmied und Stellmacher, begann zur gleichen Zeit die Arbeit. Die Frauen der Tagelöhner hatten bereits vor Beginn der offiziellen Arbeitszeit ihre Tagelöhnerkuh gemolken. Diese Kühe standen im Winter in einem eigens dafür vorgesehenen Teil des Kuhstalls und wurden im Frühjahr mit auf die Kuhweide getrieben. Sie wurden auf Kosten des Gutes gefüttert.

Zuhause in Moskau und Petersburg

Zum werktäglichen Sammelplatz des Gutes eilte man aus zwei Richtungen. Denn sechs Tagelöhnerfamilien wohnten in zwei „Mehrhieschkaten“ und alle Schnitter in der Schnitterkaserne im Ortsteil „ Moskau“. Im Gegensatz dazu waren Vogt, Sekretär, Schmied, Stellmacher, Melker und weitere Tagelöhnerfamilien in „ Petersburg“ zu Hause.

Diese Bezeichnungen, die sich bis heute bei den alten Einwohnern des Dorfes Hohen Niendorf erhalten haben, entsprachen dem sozialen Status der damals hier lebenden Menschen. Familie Gamm, eine Tagelöhner-Familie des Gutes, wohnte von 1906 bis 1960 in einem dieser beiden Tagelöhnerkaten in „ Moskau“. Zur Wohnung gehörten eine Küche, eine große Wohnstube, eine Schlafstube, ein Keller und eine geräumige Speisekammer.

In diesen Wohnungen bestanden alle Fußböden bis kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges aus gestampftem Lehm oder aus Ziegelsteinen. Der Lehmfußboden wurde einmal in der Woche mit weißem Sand bestreut und danach gefegt. Die Küche war fensterlos, Licht fiel lediglich durch eine verglaste Tür in den Raum.

Die Frau des Tagelöhners beim Melken der eigenen Kuh. Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Frau Gamms Mutter hat hier noch auf offenem Herd gekocht, dabei wurde der Kessel an einem Dreifuß aus Eisen aufgehängt und der Rauch zog durch den offenen Schornstein ab. Doch kurz vor dem Ersten Weltkrieg ließ der Graf Wilamowitz-Möllendorf in allen Tagelöhnerkaten Holzfußböden einziehen und Herde in den Küchen sowie Kachelöfen in die Wohnstuben setzen.

Leben spielte sich meist in der Küche ab

Das Leben der Tagelöhnerfamilie spielte sich zumeist in der Küche ab. In der unbeheizbaren Schlafkammer schliefen Eltern und Kinder zusammen. In unmittelbarer Nähe des Hauses besaß jede Familie eine aus Holz gezimmerte Toilette und einen kleinen Schweinestall. Besonders tüchtige Tagelöhner fütterten auch mehrere Schweine. Von diesen beiden Tagelöhnerkaten existieren heute nur noch Mauerreste, und einige verwilderte Obstbäume sind die letzten Zeugen der ehemaligen Gärten, die einst zu diesen Häusern gehörten.

Auf der anderen Seite des Landweges lag die Schnitterkaserne, heute ein schmuckes Einfamilienhaus. Hier wohnten Tagelöhner und Schnitter des Gutes in unmittelbarer Nachbarschaft. Die ersten Schnitter sind vermutlich um die Jahrhundertwende nach Hohen Niendorf gekommen, und gemeinsam mit den Tagelöhnern haben sie alle Pflege- und Erntearbeiten verrichtet.

Wilhelm Gamm mit eigener Kuh Hohen Niendorf um 1930 Quelle: Sammlung Jürgen Jahncke

Die Schnitter arbeiteten für Akkordlohn, die Tagelöhner erhielten Deputate und einen geringen Geldbetrag. Der Lohn betrug pro Tag 0.65 Mark und in der Erntezeit 1,10 Mark. Schnitter und Tagelöhner wohnten und arbeiteten nicht nur miteinander, sondern sie benutzten auch das Wasser der noch heute vorhandenen Pumpe am Wege. Gemeinsam halfen sie einander in schwierigen Situationen.

Einkauf bei fahrenden Händlern

Was von den Bewohnern des Gutsdorfes an Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Kleidung benötigt wurde, konnte bei den fahrenden Händlern aus Kröpelin und Bastorf erworben werden. Händler Pingel aus Bastorf besorgte alles Gewünschte, auch ausgefallene Dinge. Fischer Beutz aus Meschendorf bot auf Hohen Niendorf Frisch- und Räucherfisch an. Der Müller aus Neu Gaarz tauschte Korn in Mehl um.

Die Frauen der Tagelöhner arbeiteten nur in der Erntezeit auf dem Gut. Sie kümmerten sich ansonsten um Haushalt, Garten und Vieh. Sie butterten selbst, rösteten Gerste für den Kaffee, weckten ein, nähten und strickten. An den langen Sommerabenden war sowohl in „ Moskau“ als auch in „ Petersburg“ überall das Risch-Rasch der Bügelsägen zu hören.

Jung und Alt war damit beschäftigt, nach der harten Feldarbeit das Deputatholz zu zersägen, zu spalten und in Mieten zu setzen, um es für den Winter zu trocknen. Denn jede Familie erhielt im Jahr mehrere Kubikmeter Holz und 40 Zentner Kohlen vom Gut gestellt.

Von Jürgen Jahncke