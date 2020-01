Nienhagen

Im Ostseebad existiert ein kleiner Friedhof mit einem Eingang über den Neurethwischer Weg. Doch er wird kaum genutzt. Das soll sich ändern. Im Zuge der Gemeindeentwicklungskonzeption Ostseebad Nienhagen ( GEK) entstanden verschiedene Arbeitsgruppen. Eine davon befasst sich seit kurzem mit dem Friedhof. „Wir möchten einfühlsam unseren kleinen naturbelassenen Friedhof unter Würdigung des kulturellen Erbes und der Generationen, die vor uns waren und jener, die nach uns kommen werden, gestalten und die Möglichkeit anonymer Bestattung schaffen“, sagt Erika Höfer, Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus/Soziales, die ebenfalls GEK-Mitglied war. In der Nienhäger Zeitung wurde zur Gründung einer AG „ Friedhof“ aufgerufen.

„Auf Bitte unseres Ausschusses erklärte sich Elke Funke bereit, diese Aufgabe mit einem Team zu übernehmen“, sagt Erika Höfer. Die Diplom-Ökonomin Elke Funke lebt seit 2017 im Ostseebad und arbeitete lange Zeit für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin.

Grundfläche mit Gras und Gräbern

Eingefriedet mit Hecken von allen Seiten und altem Baumbestand existiert eine Grundfläche für Gräber auf einer Fläche von an die 40 mal 40 Meter. In der ersten Hälfte befindet sich ein Altbestand mit mehr als 50 Urnengräbern unterschiedlicher Grabgrößen. Es existieren ein Gedenkstein für die Opfer des 1. Weltkrieges sowie alte Steine von Bestattungen bis um 1960, auch von zivilen Opfern des 2. Weltkrieges. Eine Besonderheit ist das Ehrengrab des bekannten Malers Otto Tarnogrocki und seiner Ehefrau Elisabeth, worauf eine Gedenktafel am Eingang hinweist. Die zweite Fläche ist eine eingeebnete Grünfläche mit abgelaufener Ruhezeit, zu der ein Weg fehlt.

Bürger sollen mitreden

„Es besteht Handlungsbedarf, um das Erscheinungsbild, das Niveau und die Verwaltung des kleinen gemeindeeigenen Friedhofes zu verbessern“, sagt Elke Funke. „Der 2007 im Ordnungsamt erarbeitete Vorschlag der Friedhofssatzung und Gebührenordnung wurde von der Gemeindevertretung zurückgestellt. Trotz mehrmaliger Aufforderungen des Sozialausschusses zur Vorlage eines aktualisierten Entwurfes an das Ordnungsamt seit 2009 ist das bis heute nicht geschehen“, sagt sie. „Die ehrenamtliche Arbeit der AG will diesen Prozess voranbringen.“ In einem Vortrag während einer Bürgerversammlung erläuterte sie das Konzept. Der jetzige Zustand des Gemeindefriedhofs und die nicht vorhandenen modernen Bestattungsmöglichkeiten könnten Gründe sein, warum zumeist auf andere Friedhöfe ausgewichen werde. „Die AG will die Interessen der Nienhäger Bürger zu diesem Thema ermitteln, aufgreifen und konzeptionell der Gemeindevertretung vorlegen“, so die 68-Jährige. Keinesfalls ist ein Alleingang vorgesehen. „Wir möchten und müssen uns mit dem sensiblen Thema gemeinsam auseinandersetzen“, sagt sie.

Bisher erarbeiteten die fünf AG-Mitglieder einen Urnenliegeplan unter Wahrung der Ruhezeit bei den Altgräbern. Vorgeschlagen wird auch die Anlage neuer moderner Gräberformen, denn Platz ist vorhanden. „Wir ermittelten den Ist-Zustand und die gesetzlichen Grundlagen zum Bestattungswesen des Landesbestattungsgesetzes MV.“ Des Weiteren beschafften sich die Mitglieder Unterlagen vom Friedhofsverwalter, dem Ordnungsamt im Amt Bad Doberan-Land. „Wir sprachen auch mit dem ehrenamtlich tätigen Verwalter des kirchlichen Friedhofes Rethwisch, der Friedhofsverwaltung Warnemünde und dem Bestatter der Firma ‚Ertel‘ in Doberan“, sagt Elke Funke.

Wissenschaftliche Unterstützung möglich

„Interessant ist die Überlegung nach einem Gespräch mit Professor Thomas Klie von der Theologischen Fakultät der Universität Rostock. Er erklärte sich bereit, im Rahmen des Forschungsprojektes ‚Bestattungskultur‘ der Universität Rostock zu helfen“, sagt sie. Jetzt geht es um eine Konzeption, Friedhofsatzung und Gebührenordnung. „Wir hoffen, dass es ohne größeren Finanzbedarf möglich ist, eine Urnengemeinschaftsanlage sowie Urnenreihengräber anzulegen, im Altbestand Gräber zu schließen, wenn die Ruhezeit abgelaufen ist, Platz für neue Urnenwahlgräber zu schaffen und einen Weg vom Tor in die hintere Hälfte anzulegen“, so Elke Funke. „Das wäre Ziel bis Herbst 2020.“

