Arbeitslosigkeit in der Region Rostock leicht gesunken

Bad Doberan

14 188 Frauen und Männer waren im Monat November in der Stadt und im Landkreis Rostock arbeitslos gemeldet. Nach Informationen der Arbeitsagentur sind das 29 Personen weniger als im Oktober. Die Arbeitslosigkeit gehe damit seit August kontinuierlich zurück. „Diese Aufhellung am Arbeitsmarkt wird jedoch durch den deutlich höheren Bestand an arbeitslosen Menschen seit Beginn der Auswirkungen der Corona-Pandemie überlagert“, so die Einschätzung von Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 6,5 Prozent, im November 2019 lag sie bei 5,5 Prozent. „Die Unsicherheiten für die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sind nach wie vor groß. Hätten wir das Instrument der Kurzarbeit nicht, würden die aktuellen Arbeitslosenzahlen wahrscheinlich höher ausfallen“, so Diettrich weiter.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Anzeigen von Kurzarbeit gestiegen

Seit Beginn der Pandemie im März haben insgesamt 5472 Betriebe für 58 848 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Nachdem die Inanspruchnahme seit Juni stark abgenommen hat, ging die Zahl der Anzeigen im November wieder deutlich nach oben: 466 Betriebe zeigten für 5058 Beschäftigte Kurzarbeit an.

Lesen Sie auch

Die Entwicklungen am Arbeitsmarkt sind in der Stadt und im Landkreis Rostock unterschiedlich. In Rostock waren im November 8228 Personen arbeitslos. Das sind 1590 oder 24 Prozent mehr als im November 2019 und entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent. Im Landkreis Rostock waren 5960 Männer und Frauen auf Jobsuche, das sind 679 oder 13 Prozent mehr als im Vorjahresmonat ( Arbeitslosenquote 5,5 Prozent).

3690 offene Stellen

Dennoch ist der Arbeitsmarkt dynamisch. So meldeten die Unternehmen in der Region Rostock im zu Ende gehenden Monat 1078 offene Arbeitsstellen, fast 100 mehr als im Oktober dieses Jahres. Damit befinden sich 3690 Stellenangebote im Bestand der Arbeitsagentur. Das Gesundheits- und Sozialwesen sucht mit 415 offenen Stellen die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gefolgt vom Gastgewerbe mit 332 offenen Stellen. Fachkräfte im Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie im Handwerk werden ebenfalls gesucht (323 offene Stellen). Deutlich gesunken ist die Personalnachfrage im verarbeitenden Gewerbe und in der Logistikbranche.

Von OZ