Bad Doberan/Rostock.

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist im Monat Juni stark zurückgegangen. Thorsten Nappe, Geschäftsführer in der Agentur für Arbeit Rostock: „Die Auswirkungen der Öffnungsperspektive seit Mitte Mai spiegeln sich nun auch in den Daten zum Arbeitsmarkt wieder. Viele Unternehmen suchen Personal und stellen ein. So konnten mehr als 1300 Menschen im Juni ihre Arbeitslosigkeit mit der Unterzeichnung eines neuen Arbeitsvertrages beenden.“

Im Landkreis Rostock waren im vergangenen Monat 6180 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,7 Prozent. In der Stadt Rostock waren im Juni 8326 Menschen ohne Job. Die Quote dort beträgt 7,6 Prozent.

Für die gesamte Region (Stadt und Kreis) heißt das: 14 506 Menschen sind aktuell arbeitslos, 789 weniger als noch im Mai.

1120 neue Jobs

Im Juni wurden laut Nappe im Agenturbezirk 1120 neue Jobs von den regionalen Firmen angeboten. Insgesamt gibt es mehr als 4140 offenen Stellen. Die meisten stammen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen (459) und aus dem Gastgewerbe (508).

Mit Blick auf die Juni-Daten zum Ausbildungsmarkt sagte der Geschäftsführer: „Gerade jetzt bieten viele Unternehmen Ferienjobs oder Praktika an. Sie sind eine gute Gelegenheit für Jugendliche und Betriebe, sich kennenzulernen.“ Viele Ausbildungsplätze seien noch nicht besetzt. Seit Jahresbeginn wurden dem Arbeitge-berservice der Rostocker Arbeitsagentur mehr als 2360 Ausbildungsstellen von den regionalen Firmen gemeldet. „1204 Ausbildungsstellen sind aktuell noch unbesetzt“, so Nappe.

40 Betriebe zeigten Kurzarbeit an

Im Juni haben 40 Betriebe für 473 Mitarbeitende Kurzarbeit angezeigt. Ob die Unternehmen Kurzarbeit auch in Anspruch nehmen, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, um Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen.

Nunmehr liegen die Daten zur Inanspruchnahme für den Monat Februar 2021 vor: 2329 Betriebe haben für 19 573 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten.

Das entspricht einer Quote von 12 Prozent gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region. Zum Vergleich: Im Januar 2021 lag die Quote bei 11,3 Prozent, im April 2020 beim bisherigen Höchstwert von 15,3 Prozent.

Von Jens-Peter Woldt