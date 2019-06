Bad Doberan

Finden sich an der Nienhäger Chaussee Zeugnisse vergangener Jahrhunderte? Das vermuten jedenfalls Mitarbeiter des Archäologischen Landesamtes. „Es hat auf der Fläche schon häufiger Zufallsfunde gegeben“, sagt Doberans Bauamtsleiter Norbert Sass. Deshalb habe das Landesamt das Gebiet zwischen Thünenhof, Randstraße und Nienhäger Chaussee zum „Befundsgebiet“ erklärt. „Man geht davon aus, hier tatsächlich etwas zu finden.“

Erst die Archäologen, dann die Leitungen

Nun wird das Areal, auf dem Wohnhäuser gebaut werden sollen, Stück für Stück freigelegt. Der Anfang ist gemacht. In der bereits ausgehobenen Schneise soll das Regenwasser aus dem künftigen Wohngebiet am Thünenhof abgeleitet werden. „Das ist die tiefste Stelle“, sagt Norbert Sass. „Und für archäologische Grabungen macht es Sinn, damit anzufangen.“ Sobald die Wissenschaftler an dieser Stelle fertig sind, werden die Rohre verlegt. Auch vom Rest des Geländes wird demnächst Stück für Stück der Oberboden heruntergeschoben. „Anders ist das logistisch gar nicht möglich.“ Auch jedes einzelne der bereits parzellierten Grundstücke muss untersucht werden. Erst danach kann es mit dem Bau dort losgehen. Dazu gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Landesamt und dem Bauträger, der Kammerhof 12 GmbH. „Das Amt hat uns Auflagen erteilt, die wir erfüllen müssen. Ansonsten gibt es kein Baurecht.“

„Das ist ein gigantisch großer Aufwand“, sagt der Bauamtsleiter. „Die Kosten liegen locker im sechsstelligen Bereich.“ Sollte tatsächlich etwas gefunden werden, wird es noch teurer. „Im Sinne der Kosten hoffe ich, dass das nicht passiert.“

Für die Maßnahme zahle zunächst der Bauträger. Sie würden anschließend – mit weiteren Erschließungskosten – auf die Bauflächen umgelegt. „Das müssen wir vor dem Verkauf machen“, sagt Norbert Sass. „Ansonsten müsste jeder der neuen Eigentümer für die Kosten selbst aufkommen.“

Regenwasser wird abgeleitet

Eine Baugrube ist auch an der Thünenstraße – gegenüber des Norma-Supermarktes – ausgehoben. „Dort wird demnächst eine Regenwasserleitung verlegt, durch die das Regenwasser aus der neuen Siedlung in Richtung des Kammerhofs geleitet werden soll“, sagt der Bauamtsleiter. Auch auf der anderen Seite des Wohngebietes, in Richtung Kühlungsborn, wird noch gebaut. Und auch von dort muss das Regenwasser ablaufen. Deshalb ist an der Randstraße ein neues Sandfangbecken geplant. „Hier wird das Wasser vorgefiltert und läuft schließlich in den Randkanal ab.“

Der Bereich des Sandfangbeckens war bereits vor Monaten gerodet und mit einem Krötenzaun umgrenzt worden. Jetzt soll es mit dem Bau losgehen.

Neuer Wohnblock in der Bussardstraße

Bezahlbarer Wohnraum entsteht am Rande des Neubaugebiets Kammerhof. Die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) hat jetzt mit dem Bau eines Wohnhauses in der Bussardstraße 13 a und b begonnen. Hier entsteht ein Gebäude mit 35 Wohnungen. Davon werden 30 als sozialer Wohnungsneubau vom Land unterstützt. Bereits Anfang November vergangenen Jahres hatte Bauminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid über einen Zuschuss in Höhe von knapp 1,4 Millionen Euro übergeben.

In dem Gebäude entstehen 21 barrierearme, sechs barrierefreie und drei rollstuhlgerechte Wohnungen. Sie verteilen sich auf die Häuser 1 und 2. Die Neubauten werden durch fünf frei finanzierte Wohnungen in den Staffelgeschossen ergänzt. Alle Wohnungen sind mit einem Aufzug erreichbar. Die Anfangsmiete für die aus dem Landesprogramm geförderten Wohnungen beträgt 5,50 Euro pro Quadratmeter.

Sie dürfen 20 Jahre lang nur an Personen mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Diesen stellt die Kommune Wohnungsuchenden aus, deren Einkommen einen festgelegten Satz nicht überschreitet. Das Haus soll im kommenden Jahr fertig sein, teilt die Wig auf ihrer Internetseite mit.

Cora Meyer