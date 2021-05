Archäologie-Verband unterstützt Schliemann-Ehrung

Neubukow

Noch 224 Tage bis zum 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann. Deshalb ist in der gleichnamigen Gedenkstätte am Brink von Neubukow fast täglich die Rede vom berühmtesten Sohn der Stadt und einem der bekanntesten Mecklenburger.

Unlängst berichtete aus diesem Anlass auch das Kulturjournal von NDR 1 Radio MV aus dem einstigen, 1790 erbauten, Rektorhaus zwischen Stadtkirche und alter Stadtschule. Dabei kam unter anderem eine in Aussicht gestellte Förderung für die Modernisierung der hiesigen Schliemann-Dauerausstellung mit Originalfunden aus Troja und Nachbildungen von goldenen Schätzen, die der Pionier der Feldarchäologie entdeckte, zur Sprache.

Förderantrag wurde positiv bewertet

Der Deutsche Verband für Archäologie hatte nämlich der neuen Leiterin des Hauses, der promovierten Archäologin Katja Winger, mitgeteilt, dass ihr Antrag auf Mittel im „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ im Programmteil „Heimatmuseen“ positiv bewertet worden und für eine Förderung vorgesehen sei. Die Rede ist von rund 11 250 Euro bei 3 750 Euro Eigenanteil. Nunmehr geht es um die Unterzeichnung der entsprechenden Vertragsunterlagen, dann dürften bald die hier vorgesehene Hörstation, die Kinderecke und das Medienterminal mit Touchscreen Einzug halten.

Verband wurde 2011 in Bremen gegründet

Der Deutsche Verband für Archäologie ist der Dachverband archäologischer Vereinigungen und fachverwandter Nachbarwissenschaften in der Republik. Er war am 5. Oktober 2011 in Bremen gegründet worden und hat seinen Sitz in Berlin.

Interessanterweise werden in der Mitteilung dieses Verbandes die Neubukower zudem darauf hingewiesen, dass möglicherweise auch Büros von Mitgliedern des Bundestags wegen der Förderung der Schliemann-Gedenkstätte im Bürgerhaus auf die Stadt zukommen würden.

Aus dem Bundesfinanzministerium war ja bereits vor einem halben Jahr bekannt geworden, dass ein Postwertzeichen zum 200. Geburtstag Heinrich Schliemanns zum Bundes-Sondermarkenprogramm 2022 gehören werde. Diese Marke wird dann der erste gemeinsame „Geburtstagsgruß“ des vereinten Deutschlands für den Archäologen sein und wie der Mitinitiator des Ganzen, Hans Albert Kruse, schon mal der OZ verrät, ist dafür am 6. Januar 2022 im Foyer des Neubukower Rathauses sogar eine Sonderpostfiliale mit der Vergabe eines Sonderstempels vorgesehen.

Dr. Katja Winger neben einem heruntergefallenen Ausstellungsfoto. Quelle: Thomas Hoppe

Während im NDR-Kulturjournal noch beschrieben worden war, dass im Bügerhaus-Raum für Sonderausstellungen vorerst nur die Aufhängungen für Bilder umherbaumelten, hängen an ihnen jetzt bereits wieder beeindruckende Fotos. Sie stammen von dreizehn Mitgliedern des Fotoclubs Bad Doberan und werden hier unter dem Motto „Perspektiven“ gezeigt. Ein Bild von Wilfried Ladage aus Diedrichshagen soll ohne menschliches Zutun kürzlich in einer Nacht einfach runtergefallen sein. „Gerade ,Die Natur‘ schmierte ab“, wundert sich der 69-Jährige und spricht plötzlich von dem Kreis „Natur, Geschichte, Zukunft“, der sich hier für ihn schließe. Denn er liebäugele mit einer Mitgliedschaft im hiesigen Heinrich-Schliemann-Klub: „Das ist doch naheliegend“, sagt der geschichtsinteressierte Zeitgenosse. Am Montag soll sein Bild wieder ordentlich hängen und dann hoffen alle auf entsprechende Lockerungen bei den Öffnungsmöglichkeiten für das Bürgerhaus.

Landkreis Rostock gibt 1000 Euro dazu

Dank des Landkreises Rostock, der 1000 Euro für entsprechende Beschilderungen und Werbung zum Schliemann-Jubiläum gibt, können dann sicher auch bald Tagesgäste, die mit der Regionalbahn kommen, zielgenau zur Gedenkstätte im Bürgerhaus am Brink geleitet werden. Ein großes Unternehmen, das in Neubukow eine Filiale hat, avisierte bereits, sich ebenfalls an der Vorbereitung des Schliemann-Jubiläums finanziell beteiligen zu wollen.

Von der ursprünglichen Idee der Organisatoren, im Geburtstagsjahr des Troja-Entdeckers ein Trojanisches Pferd auf dem Kreisel nach Rerik aufzustellen, wird vorerst abgesehen. So ein fünf bis sechs Meter hohes Kunstwerk aus Metall würde nach ersten Gesprächen mit einem möglichen Schöpfer aus der Region wohl um die 25 000 Euro kosten: „Das wird nicht parallel zum Geburtstag gehen, da kriegen wir einfach keine neuen Sponsoren“, sagt Dr. Winger dazu.

Wer die Jubiläumsvorbereitungen unterstützen möchte, kann dafür auch das Konto des Heinrich-Schliemann-Klubs Neubukow nutzen: Ostseesparkasse Rostock DE 25 1305 0000 0540 0017 16

