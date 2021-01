„Archehof“ in Kröpelin: So läuft Homeschooling im Kinderheim

Kröpelin

Die Schule gehört zum Tagesablauf. Was so banal klingt, ist jedoch für einige der Jungen und Mädchen in der Wohngruppe „Archehof“ der Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kröpelin selbstverständlich. „Diese Strukturen kennen viele Kinder nicht“, sagt Teamleiterin Daniela Garbe. Sie und ihre Mitarbeiter hätten sie mit ihnen erst erarbeiten müssen. „Das bricht jetzt alles weg. Das ist völlig irre“, sagt Daniela Garbe.

Im „Archehof“ wohnen 10 Kinder im Alter zwischen 3 und 18 Jahren, die aus unterschiedlichen Gründen zumindest zeitweise nicht bei ihren Eltern leben können. „Fünf davon haben wir im Homeschooling“, sagt die Teamleiterin. Sie gehen sonst in Bad Doberan, Rerik oder Kühlungsborn zur Schule. „Ein Mädchen hat von dort einen Laptop bekommen“, sagt sie. „Für alle anderen hätten wir nicht die technischen Voraussetzungen.“ Von Spendengeldern hat der „Archehof“ deshalb extra drei Laptops angeschafft.

Neue Wissensvermittlung kaum machbar

Doch es geht nicht nur um die Technik. „Die Lehrer sind bemüht“, sagt Doreen Pellegrin, stellvertretende Teamleiterin. Aber in ihren Augen würden nur Aufgaben verteilt. „Neue Wissensvermittlung ist kaum machbar.“ Die beiden Frauen würden sich mehr Unterstützung aus der Politik für die Kinder- und Jugendhilfe wünschen. „Schön wäre, wenn ein Lehrer abgesandt würde, der mit den Kindern Schule macht“, sagt Doreen Pellegrin. Das können die Mitarbeiterinnen auf dem „Archehof“ nicht übernehmen.

„Die personelle Kapazität wurde nicht erhöht.“ Zudem seien sie keine Lehrer. „Das sind ja auch neue Bereiche, die da eröffnet werden“, sagt Daniela Garbe, „da können wir die Lösungswege nicht rüberbringen.“ Und Doreen Pellegrin fügt hinzu: „Außerdem provozieren wir dann Konflikte mit den Jugendlichen, die sonst nicht da wären.“

Alleine zu Hause sitzen, Probleme beim Lösen der Aufgaben – Homeschooling kann frustrierend sein. Nicht alle Kinder auf dem „Archehof“ können mit diesem Frust aber auch gut umgehen. „Sie haben ja alle ihr Päckchen zu tragen und vielen fehlt auch die Sprache“, sagt Daniela Garbe. „Es kann sich niemand vorstellen, wie das ist, wenn dann ein Kind ausflippt und du brauchst zwei Betreuer, um es zu beruhigen.“ Sie hätten deshalb entschieden: „Wir werden keinen Druck aufbauen. Die Kinder machen das, was sie schaffen.“

Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz

Frust und Hilflosigkeit: Weil es sich nicht mehr zu helfen wusste, hat ein Kind seine Arbeitsblätter komplett zerfetzt. Die Betreuer in Kröpelin haben das Ergebnis dokumentiert. Quelle: privat

Dass die Jungen und Mädchen nicht in der Schule sind, wirkt sich auch auf die Mitarbeiter aus. „Sonst haben wir vormittags betreuungsfrei und fangen dann mittags an“, sagt Daniela Garbe. Jetzt schieben sie 24-Stunden-Schichten. Das bedeute auch private Einschränkungen. „Aber das müssen die Kollegen jetzt für sich in Kauf nehmen.“

Zumal einige selbst Kinder hätten und deren Betreuung organisieren müssen. Wochentags ist jetzt im „Archehof“ von 7.50 Uhr bis 12 Uhr Schule angesagt. „Wir drucken die Aufgaben meist aus“, sagt Doreen Pellegrin. Denn immer mal wieder gebe es Probleme mit der Lernplattform „itslearning“ des Landes.

Zusätzlich zu den Kindern in der Wohngruppe betreut der „Archehof“ auch noch einige Kinder ambulant. „Deren Eltern können sich die Technik auch nicht leisten“, sagt sie. Aber im Lockdown werden für die Kinder und Jugendlichen auch die Nachmittage lang. „Wir machen natürlich Angebote“, sagt Doreen Pellegrin. „Aber gerade Jugendliche in pubertierendem Alter möchten keine Spielchen mehr machen. Ein Mädchen zum Beispiel geht gern reiten und tanzen. Das ist jetzt alles weggebrochen.“ Das müssten sie und ihre Kollegen kompensieren. „Aber wir haben ja auch noch andere Kinder. Da muss man sich was einfallen lassen“, sagt die stellvertretende Teamleiterin.

Zum Glück sei auf dem „Archehof“ viel Platz, sagt Daniela Garbe. „Und jeder hat sein Einzelzimmer, dass sie sich zurückziehen können.“ Zudem leben auf dem Hof Seidenhühner, Hasen, Laufenten, Wachteln und eine Katze, die versorgt werden wollen. Gerade für bindungsgestörte Kinder sei das ganz wichtig.

„Wir sind wie eine Familie“

Nur zwei der Kinder können ihre Eltern zwischendurch besuchen. „Das halten wir auch aufrecht“, sagt Doreen Pellegrin. Denn schließlich gehe es bei den Kindern ja genau um Beziehungen und Kontakte. Ähnlich wie in der Schule gebe es allerdings Formulare, die ausgefüllt werden müssten, um diese zu dokumentieren. Regelmäßige Corona-Tests für die Kinder gibt es nicht, aber einen Hygieneplan. Im Haus tragen sie nur dann eine Maske, wenn Besuch kommt oder sie die Tür öffnen. „Sonst nicht, weil wir wie eine Familie sind“, sagt Doreen Pellegrin.

Einmal in der Woche machen sie gemeinsam eine Einkaufsliste. „Die Kinder dürfen sagen, was sie gerne hätten.“ Am Montag kommt dann eine Hauswirtschafterin und geht einkaufen. Seine Wäsche macht jeder selbst, im Haushalt packen alle mit an. „Die Kinder werden zur Selbstständigkeit angeleitet“, sagt die stellvertretende Teamleiterin. Nicht nur in Corona-Zeiten ist auf dem „Archehof“ kein Tag wie der andere. Aber: „Wir gucken, dass wir ein bisschen Normalität haben“, sagt Daniela Garbe. „Anders geht es nicht.“

Von Cora Meyer