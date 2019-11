Historische Aufnahmen aus der Apotheke

In Kühlungsborn und Rerik sowie in Steffenshagen locken in der Adventszeit wieder vorweihnachtliche Märkte. In Kühlungsborn findet der zweitägige Weihnachtsmarkt am Wochenende um den 1. Advent im Konzertgarten West statt. In Bastorf kommt bereits Samstag der Weihnachtsmann.