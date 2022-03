Auf Spülfeldern vor Rostock wird Schlamm aus der Warnow zu Gartenerde

Rostock

Nährstoffbombe statt Schadstoffschwamm: Der Schlamm aus der Warnow ist wesentlich besser als sein Ruf. Das wollen die Macher der Bundesgartenschau (Buga) in Rostock anlässlich der Großveranstaltung in 2025 einem breiten Publikum bewusst machen. Denn tatsächlich sei das Material ein hervorragender Nährboden für viele Pflanzen, auch im heimischen Garten – wenn es denn richtig aufbereitet wird.

Das passiert schon seit DDR-Zeiten auf Spülfeldern vor den Küsten der Hansestadt, sagt Dr. Michael Henneberg. Er arbeitet am Steinbeis-Transferzentrum Wasser, Landschaft, Umwelt, das zur Universität Rostock gehört. Mit der Wende war vorerst Schluss mit der Rekultivierung des Warnowschlamms, die Teil der Planwirtschaft war. Doch die Spülfelder vor Hohe Düne und Markgrafenheide gibt es bis heute und sie werden noch immer genutzt.

Riesige Spülfelder vor Hohe Düne und Markgrafenheide

Auf riesigen Flächen im Radelsee und am Schnatermann wird Baggergut abgeladen, das aus der Warnow geholt wurde, wenn beispielsweise ein neuer Kai am Hafen gebaut wird. Auf den Feldern wird der ausgehobene Schlamm dann immer wieder mit Wasser durchgespült, bis sich die Bestandteile trennen. „Man muss sich das vorstellen wie ein sehr langes Becken. Zuerst bleiben die schweren Teile liegen, also Steine. Die leichteren fließen noch etwas weiter“, skizziert Dr. Henneberg den Vorgang.

Auf riesigen Flächen im Radelsee und am Schnatermann in Rostock wird Baggergut abgeladen, das aus der Warnow geholt wurde. Quelle: BUGA Rostock 2025 GmbH

Was nicht gebraucht wird, wird abgetragen, Steine beispielsweise. Der restliche Boden wird zu Mieten aufgetürmt und getrocknet. „Da müssen wir gar nichts dazu tun, das machen Sonne und Wind“, sagt Henneberg. Nach zwei bis drei Jahren sei die Erde dann so weit, dass sie wieder verwendet werden kann.

Der Boden aus der Warnow wäre auch hervorragend für die Landwirtschaft geeignet, so der Experte, doch dafür ist er zu nährstoffreich. Nicht alle Stoffe, die in dem einstigen Warnowschlamm enthalten sind, sind auch erlaubt. Die Vorgaben in der Agrarwirtschaft sind streng geregelt.

Immer noch Erde von Ausbaggerung des Warnowtunnels übrig

Das weiß auch Ricarda Neumann. Sie arbeitet im Rostocker Hafen- und Seemannsamt und ist so etwas wie die Hüterin des Bodenmaterials. Über sie läuft auch der Verkauf von Bodenmaterial – die Kosten variieren je nach Abgabemenge. Die Erde für den Garten liefert die Hansestadt nach Bestellung sogar, allerdings müssen mindestens zehn Tonnen abgenommen werden.

So läuft der Verkauf von Bodenmaterial bei der Hansestadt Rostock Die Hansestadt Rostock liefert Oberbodenmaterial – humosen Boden, Mischboden und Füllboden – an Firmen und Privatleute aus. Es weist eine feinkrümelige Struktur auf, ist jedoch nicht gesiebt. Kleinere Steine, Tonkluten und Pflanzenmaterial können in geringen Anteilen enthalten sein. Das humose feinkörnige Material kann die Fruchtbarkeit sandiger und stark bindiger Böden erhöhen. Mischböden mit einem höheren Sandanteil eignen sich besonders zur Anhebung von Gartenflächen beim Hausbau und für die Rasenansaat. Bei der Bestellung sollte berücksichtigt werden, dass sich der Boden nach dem Einbau noch leicht setzt. Es wird empfohlen, etwa 20 Prozent mehr zu ordern als für eine Fläche eigentlich notwendig wäre. Die Kosten werden individuell besprochen, je nach Abnahmemenge und Anfahrtsweg. Es müssen mindestens 10 Tonnen geordert werden. Kontakt: Ricarda Neumann, Hafenbau und -bewirtschaftung, Warnowufer 60a, 18057 Rostock, Telefon: 0381/3818764, E-Mail: ricarda.neumann@rostock.de

Innerhalb der Stadtgrenzen sei der Verkauf gar kein Problem, so Neumann. Etwas schwieriger werde es, wenn die Erde in den Landkreis transportiert werden soll. Denn vielerorts gibt es Trinkwasserschutzgebiete, die die Salzreste, die im Warnowschlamm zurückbleiben, nicht so ohne weiteres abbekommen dürfen. Mit der entsprechenden Genehmigung könne die Lieferung meist dennoch erfolgen.

Genug brauchbare Erde ist jedenfalls da: „Ich habe noch etwa 250 000 Kubikmeter vorrätig“, sagt Neumann. Ein Teil davon stamme noch immer von der Ausbaggerung des Warnowtunnels, der Schmarl und Krummendorf verbindet. Er ist 790 Meter lang und wurde 2003 eröffnet. Erst zu Jahresbeginn wurde die 73-millionste Durchfahrt gezählt.

In den Hochbeeten am Rostocker Stadthafen wachsen Pflanzen in Erde, die aus der Warnow ausgebaggert wurde. Den Fortschritt begutachten Renate Behrmann aus dem Rostocker Buga-Team (l.), Ricarda Neumann vom Hafen- und Seemannsamt sowie Dr. Michael Henneberg von der Universität Rostock. Quelle: Katrin Zimmer

Sorge, dass die Erde, die aus der Warnow ausgebaggert und auf den Spülfeldern getrocknet wurde, Schadstoffe in den eigenen Garten bringen könne, müsse niemand haben, sagt Dr. Henneberg. Er selbst habe viele Kubikmeter Boden in den eigenen Beeten. In einer Art Schaugarten nahe der Spülfelder sei über Jahre alles Mögliche angepflanzt worden – von Gemüse bis hin zu Bäumen und Sträuchern. „Wir bieten nichts an, was wir nicht selbst getestet haben“, sagt der Bodenexperte.

Natürlich sei nicht alles, was aus der Rostocker Warnow ausgebaggert wird, als fruchtbare Erde geeignet. Einige Bereiche in Hafennähe weisen von vornherein zu hohe Schadstoffwerte auf. Das wird bereits im Vorfeld mittels Probenentnahme ermittelt. Wenn klar ist, dass das Baggergut nicht für eine Weiterverwertung nutzbar ist, wird es auf Deponien entsorgt und kommt gar nicht erst auf die Spülfelder, bestätigt Ricarda Neumann. Doch die Erde, die die Stadt zum Verkauf anbietet, sei gut und sicher.

Erde aus der Warnow soll bei Buga 2025 zum Einsatz kommen

Um zu zeigen, wie hervorragend Pflanzen in dem Boden gedeihen, der aus der Warnow geholt und über Jahre aufbereitet wurde, haben die Buga-Macher im Rostocker Stadthafen einige Hochbeete aufgestellt und bepflanzt. Immer mehr strecken die Frühblüher, vor allem Tulpen, ihre Köpfe aus dem einstigen Schlamm. Dazwischen liegen vereinzelt ein paar Muscheln. Die alten Gräser aus dem Vorjahr sind noch geblieben – um zu zeigen, dass bereits im vergangenen Sommer etwas in der Erde gewachsen ist, sagt Renate Behrmann, die Teil des Buga-Teams ist.

Wie gut Pflanzen in dem Baggergut aus der Warnow gedeihen können, zeigt das Team für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock. Im Stadthafen wurden Hochbeete aufgestellt und Tulpenzwiebeln eingebuddelt. Quelle: Katrin Zimmer

Und auch bei der Gartenschau, die im April 2025 eröffnet werden soll, wird die Erde aus dem Warnowschlamm zum Einsatz kommen. „Die Planer schauen gerade, für welche Projekte er geeignet ist“, so Behrmann. Denn nicht alle Pflanzen mögen die darin enthaltenen Nährstoffe.

Fest steht bereits: „Für die gärtnerischen Wettbewerbsflächen kann die Erde leider nicht genutzt werden.“ Denn trotz diverser Filterungen sind darin noch immer Sämereien enthalten, die nicht überall erwünscht sind – im weitesten Sinne Unkraut.

Um das in den Griff zu bekommen, müsste viel Extra-Personal angestellt werden, das sich allein dessen Beseitigung widmet. Das würde die Stadt wesentlich mehr kosten, als wenn sie Boden im Handel kauft, der noch weiter aufbereitet wurde. Zum Einsatz kommen soll die Erde aus Warnowschlamm bei der Buga aber auf jeden Fall – auch um zu zeigen, was für einen Schatz Rostock direkt vor der Tür liegen hat, so Renate Behrmann.

Von Katrin Zimmer