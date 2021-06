Heiligendamm

Die Kolonnaden in Heiligendamm bestehen derzeit aus drei Außenwänden und den Säulen. Diese werden von einem Stahlgerüst getragen. Darunter heben Baggerfahrer nach und nach die Baugrube aus. Die Arbeit an dem 1860 im Auftrag von Großherzog Friedrich Franz erbauten Gebäude ist derzeit eine von drei Baustellen an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße. 

Klaus Klingler ist im Auftrag der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm für die Sanierung der Logierhäuser am Strand, die auch Perlenkette genannt werden, der Kolonnaden und den Neubau der Villa Klingler zuständig. Kein einfaches Unterfangen. Das hat unter anderem mit dem Grundwasser im Boden zu tun. Er weist auf die Rohre, die auf der Baustelle zu sehen sind. „Aufgrund der Geologie haben wir Wasser in 1,20 Meter Tiefe. Wenn wir nichts tun, hätten wir in der Baugrube ein Schwimmbad“, erläutert Klingler. Daher werde das Wasser abgesenkt. Damit den Bäumen hinter den Kolonnaden jedoch nicht das Wasser entzogen werde, sei ein Wassermanagement aufgebaut worden. „Wir kontrollieren den Wasserstand“, sagt Klingler.

Universität misst Spannungen im Mauerwerk

Noch eine Besonderheit auf der Kolonnaden-Baustelle: „Wir lasten die Wände um. Wir nehmen unter den Füßen das Fundament weg und die Wände stehen auf den Stahljochen.“ Doch Mauerwerk sei spannungsempfindlich. Daher sei ein Fassadenmonitoring aufgebaut worden, welches über die Universität Stuttgart laufe. Heißt: Über Sensoren am Mauerwerk werde gemessen, ob es Bewegungen in diesem gebe, was an Spannungen passiere. „Wenn wir mit bloßem Auge die Bewegung sehen, dann ist es zu spät“, erläutert Klingler.

Die Fenster in den Kolonnaden sind ausgemauert, damit werde eine Scheibenwirkung hergestellt. „Wenn da ein Loch drin ist, sind das Spannungshochpunkte und es könnten Risse entstehen“, erläutert Klaus Klingler. Zudem wurde im Inneren die Wand im oberen Bereich mit Ziegelsteinen verdoppelt. Somit habe sie mehr Widerstandsmoment. „Im Erdgeschoss ist sie zu Zeiten der DDR wahrscheinlich schon mal aufgedoppelt worden, vermutlich, weil die Wand zu schlecht war. Das haben wir nach oben fortgeführt.“

Seit 2016 werden die Villen der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm von Heiligendamm-Investor Anno August Jagdfeld am Strand von Heiligendamm saniert. Derzeit wird an den Kolonnaden und der Villa Schwan gearbeitet.

Außer Außenwand und Säulen konnte von den Kolonnaden nichts mehr erhalten werden. „Die Substanz ist mehr Schau als Qualität. Das ist vom Herzog als Fachwerkbau hergestellt worden, was eine einfache und kostengünstige Lösung war. Es war ein Salongebäude. Es ist statisch tragend eine Holzkonstruktion.“ Fäulnis und Feuchtigkeit hätten zur Zerstörung beigetragen. „Wir haben durch das Vordach vorne relativ geringe Schäden an der Vorderseite des Fachwerks.“ Die Südseite und die Querwände innen seien einfach ruinös gewesen.

Bau der Kolonnaden ist Herausforderung

In den Kolonnaden entstehen neun Eigentumswohnungen, die alle über drei Etagen gehen. Derzeit wird das Untergeschoss ausgebaggert. Dann folgen Kellersole und Innenmauerwerk. Ingenieurstechnisch sei der Bau eine Herausforderung.

Die Villen von Heiligendamm Acht Villen zählen zur Perlenkette in Heiligendamm. Sie werden so genannt, weil sie wie eine Perlenkette nebeneinander aufgereiht am Strand stehen. Das Besondere: Sie stehen nicht exakt in einer Reihe. Das Haus Bischofsstab ist der Auftakt einer Kurve, steht leicht gedreht. Es folgen Anker, Hirsch und Schwan. Letztere dreht sich von der neben ihr stehenden Villa Seestern weg. Dann geht es in die Gerade. So kann der Betrachter, vom Haus Bischofstab aus gesehen, alle Villen auf einen Blick sehen. „Erst entsteht eine Räumlichkeit, dann eine Enge. Der Blick auf das Kurhaus wird erst frei, wenn man an den Villen vorbei ist. Das ist wie eine Inszenierung“, schildert Klaus Klinger, der die Sanierung der Villen verantwortet. Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin ließ die Logierhäuser zwischen 1793 und 1874 bauen: Perle, Greif, Möwe, Seestern, Schwan, Anker, Hirsch und Haus Bischofsstab.

Gegenüber den Kolonnaden wird an der Villa Schwan gearbeitet. Innen wird derzeit die Dämmung für die Fußbodenheizung verlegt. Rohinstallation und Innenputz sind fertig, an der Fassade werden die Profile gemacht. „Die Rundbogenfenster waren extrem schwierig, teuer und aufwendig“, nennt der Projektleiter eine Besonderheit an der Villa. „Wir liegen hier sehr gut im Rennen.“ Im Spätherbst rechnet Klaus Klingler mit der Fertigstellung. Das liege auch an dem guten Firmenstamm, der sich hier über die Jahre gebildet habe.

Fünf der sechs Wohnungen sind laut Internetseite www.die-weisse-Stadt-am-Meer.de verkauft. Eine Dachgeschosswohnung mit drei Zimmern, 99 Quadratmeter, für etwa 2,2 Millionen Euro ist reserviert.

Neben den Kolonnaden wird die Villa Klingler neu errichtet. Hier entstehen 17 Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 59 bis 169 Quadratmeter. Sie kosten zwischen 1 Million und 2,7 Millionen Euro. Der Neubau soll sich in seiner Gestaltung an der Formensprache und den Bauelementen der historischen Gebäude orientieren.

2016 hatte die Sanierung der Villen mit der Villa Greif aktiv begonnen. Sie ist das Ergebnis des Mediationsverfahrens zwischen Heiligendamm-Investor Anno August Jagdfeld und der Stadt Bad Doberan, das den jahrelangen Stillstand im ersten deutschen Seebad beendet hatte. In die bereits sanierten Villen Perle, Greif, Möwe und Seestern sind die Eigentümer eingezogen.

