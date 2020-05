Auf der Spur der bunten Steine in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Sie wächst und wächst immer noch – die Spur der bunten Steine im Stillen Winkel in Kühlungsborn-Ost, nahe am Rande des Stadtwalds. Im Schnitt wuchs die bunte Reihe seit dem Start vor vier Wochen täglich um knapp sieben Meter.

Ein paar wenige Exemplare ragen schon durch ihre Größe etwas heraus, aber keines übertrifft die Maße eines normalen Fußballes. Und die kleinsten Steine sind kaum größer als ein Ein-Cent-Stück. Etwa faustgroß sind ganz viele der wohl zumeist am Ostseestrand aufgesammelten Steine.

Lauter kleine Kunstwerke

Aber alle Steine eint eine Sache: Sie sind bunt bemalt, mit Lackfarbe, Filzstift, Tusche, Acryl oder Kreide. Versehen sind sie mit den unterschiedlichsten Motiven. So verschieden wie die Kühlungsborner, so unterschiedlich sind ihre kleinen Kunstwerke, von denen jedes ein Unikat darstellt. Da finden sich Grüße an die Lieben ebenso wie das Wappen des Lieblingsfußballvereins, Bilder von Tieren, kleine Figuren, ein lockerer Spruch oder ein Gruß an die werte Kundschaft. „Heiko ist eine Pfeife“ steht – vielleicht auch spaßig gemeint – auf einem kleinen runden Stein geschrieben.

Auch die Mecklenburgische Bäderbahn „Molli“ findet sich auf einer Gruppe von fünf Steinen wieder, die zusammen einen bunten Zug ergeben.

Stefanie Großmann

Projekt hat große Resonanz

Über die vielen kreativ gestalteten Steine freut sichbesonders. Die Kühlungsbornerin hatte die Aktion im Stillen Winkel vor vier Wochen zusammen mit ihrer Familie ins Leben gerufen. Auf einem in Plastikfolie verpackten Zettel rief die junge Mutter andere Eltern und Kinder dazu auf, sich mit eigenen Steinen an der Reihe zu beteiligen.

Zu den Ersten, die sich ihr anschlossen, gehörte die Familie ihrer Freundin Maraike Rinschede. „Ich hatte zwar gehofft, dass sich einige anschließen, aber dass das Projekt auf solch eine Resonanz trifft, hätte ich nicht erwartet“, freut sich Stefanie Großmann. Zusammen mit ihrer sechsjährigen Tochter Hedy schaut sie täglich mindestens einmal nach, um zu sehen, wie viele Steine dazugekommen sind.

Da sie nun weiß, dass die Kühlungsborner gern mitmachen, rechnet sie damit, dass ihr Wunsch, die Steinkette bis zum Friedensstein im Stadtwald zu führen, aufgehen kann, zumal mit Aufhebung der Corona-Sperre für Zweitwohnungsbesitzer die ersten Gäste im Ostseebad Kühlungsborn eingetroffen sind. Ein paar bemalte Steine von Auswärtigen hat sie selbst schon in der Reihe platziert. „Die wurden uns extra von Freunden aus Teterow und aus Ebersbach mit der Post zugestellt“, erzählt sie.

Stefanie Großmann, Initiatorin der Steinkette in Kühlungsborn Quelle: Rolf Barkhorn

2090 Steine auf 180 Meter

Den Tipp für die Aktion bekam die Kühlungsbornerin von ihrer Mutter aus Teterow. „Sie erzählte von einer ähnlichen Aktion in Güstrow und meinte, das wäre doch für viele etwas Abwechslung im tristen Corona-Alltag. Über Mund-zu-Mund-Werbung habe ich die Idee an viele Eltern und Kinder weiter getragen –mit Erfolg, wie man sieht.“ Eine Strecke von etwa 180 Metern ergab die Kette am Wegrand, bestehend aus insgesamt 2090 Steinen, bereits am Montag nach dem ersten langen Maiwochenende.

Die Ausflüge vieler Familien „an die frische Luft“ führten in den zurückliegenden Wochen in den Stillen Winkel, um die Reihe durch eigene Kreationen zu ergänzen oder um sich die steinerne Schlange anzusehen. Das blieb auch Anwohnern nicht verborgen. „Einmal fanden wir einen Zettel vor, den Anwohner verfasst hatten. Sie lobten uns für die tolle Aktion, baten aber ganz nett darum, die Wendeschleife für ihre Autos zu beachten. Das haben wir natürlich gern gemacht und die Steine in einem größeren Bogen abgelegt“, berichtet Stefanie Großmann.

Schließlich soll niemand durch die Steine behindert werden. Aus diesem Grund musste die Reihe dort, wo sie nach 2000 Steinen am Montag ankam, auch für ein paar Meter unterbrochen werden. „Hier führt ein breiter Weg in den Wald, den die Forstarbeiter mit ihren Fahrzeugen, aber auch viele Radfahrer nutzen. Auf der anderen Seite des Weges geht die Spur weiter“, erklärt die Initiatorin. Die Strecke bis zum Friedensstein wäre etwa noch mal so lang wie bisher.

Von Rolf Barkhorn