Auf diesen Arealen sollen im Ostseebad Rerik Häuser gebaut werden

Rerik

Neuer Wohnraum kann am Sportplatz in Rerik entstehen. Dafür ebneten die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung den Weg. Es geht um insgesamt vier Flurstücke, die der Stadt gehören. Nach Angaben des Amtes Neubukow-Salzhaff, zu dem Rerik gehört, kann das Ostseebad sie einzeln verkaufen, dann könnten hier Einfamilienhäuser entstehen. Doppelhäuser sind nicht erlaubt, Ferienwohnungen ebenfalls unzulässig.

Möglich wäre aber auch, auf dem gesamten Areal ein größeres Gebäude mit mehreren Einheiten zu errichten. Denkbar wären beispielsweise Mietwohnungen oder eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Bis es soweit ist, kann allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. „Wir schaffen jetzt erstmal Baurecht“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. „Wann und an wen wir dann verkaufen, ist völlig offen.“

Anzeige

Keine neuen Ferienwohnungen

Die Gebäude dürfen in jedem Fall höchstens zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Satteldach beziehungsweise ein Staffelgeschoss haben. Für einige Anwohner ist das zu hoch. Problematisch ist weiterhin die Zufahrt. Dafür will die Stadt die Fritz-Reuter-Straße ausbauen, damit hier zwei Autos aneinander vorbeifahren können. Derzeit ist sie dafür zu schmal. „Wir brauchen in der Breite jeden Zentimeter, den wir kriegen können“, sagt Städteplaner Ronald Mahnel, den die Stadt beauftragt hat. Deshalb müsste die Hecke am Straßenrand zurückgeschnitten werden. „Momentan ist das allerdings noch nicht nötig“, sagt der Bürgermeister. Die Straßensituation würde erst relevant, wenn die Fläche am Sportplatz bebaut wird.

Weitere OZ+ Artikel

Der zusätzliche Wohnungsbau wäre wichtig für den Ort, in dem die Anzahl an Ferienwohnungen immer weiter zunimmt. Der Grund: Nach dem Tod der Hausbesitzer würden die Erben die Gebäude oft meistbietend über einen Makler ver­kaufen. Dann entstünden daraus meist Urlaubsdomizile.

Für­ Reriker, die etwas für ihre Familie suchten, seien die Preise oft unerschwinglich. Ein Anteil von zehn bis 20 Prozent Ferienwohnungen an der Gesamtbebauung ist zulässig. Diese Grenze hat ­ Rerik nach Aussage des Bürgermeisters Wolfgang Gulbis bereits erreicht. Es sei zu befürchten, dass sie die Dauerwohnungen bald aus dem Zentrum verdrängt haben werden. Deshalb haben die Stadtvertreter im vergangenen Jahr beschlossen, zumindest im Ortskern keine ­Ferienwohnungen mehr zuzulassen.

Edeka-Markt will erweitern

Auch die Pläne für den zweiten Supermarkt an der Kröpeliner Straße in Rerik gehen voran. Die Stadt hat mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag geschlossen. Damit erhält er das Recht, das Areal zu entwickeln und hält die Stadt dafür von allen Kosten frei. Über die Identität des Investors hat sich Wolfgang Gulbis offiziell zur Verschwiegenheit verpflichtet. Über den Neubau eines Supermarktes hinaus und unabhängig davon will der vorhandene Edeka-Markt seine Fläche auf 1200 Quadratmeter erweitern. Das Gebäude würde in Richtung der Landesstraße vergrößert.

Die Stadt hatte jahrelang nach einem Investor für das Gelände gesucht. Für die Discounter sei ein Ort erst ab einer Einwohnerzahl von etwa 5000 interessant, sagte der stellvertretende Bürgermeister Michael Doss damals. Rerik hat mit seinen eingemeindeten dörflichen Ortsteilen allerdings gerade mal um die 2200 Einwohner. Im Sommer, wenn die Touristen kommen, ist es jedoch für gewöhnlich ein Vielfaches: Die etwa 3200 Gästebetten sind dann so gut wie ausgebucht, auf den beiden Campingplätzen logieren weitere 2000 zusätzliche Bewohner.

Zuvor hatte die Stadt von einem Gutachter analysieren lassen, inwiefern die Einwohner und Gäste des Ostseebades einen weiteren Supermarkt überhaupt brauchen. Über die Ergebnisse sollen die Stadtvertreter in einer ihrer nächsten Sitzungen beraten.

Lesen Sie auch:

Von Cora Meyer