Bad Doberan

Hartmut Roggelin kontrolliert die Beleuchtung an der Zuckerwattebude. Der Doberaner Schausteller hat für das Kinderfest auf dem Kamp am Sonnabend in Bad Doberan auch eine Schießbude mitgebracht. Am Freitag bauten er und andere Schausteller bereits auf.

Los geht es am Sonnabend um 13 Uhr. Auf der Bühne auf dem Kamp gibt es unter anderem Tänze der Jugendkunstschule und eine Akrobatikaufführung. Zudem ist Zauberer und Bauchredner Domix zu Gast. An verschiedenen Stationen in der Parkanlage finden bis 18 Uhr Geschicklichkeitsspiele statt, es gibt Hüpfburgen, Kinderschminken, Bastel- und Spielangebote.

Anja Levien