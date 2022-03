„Aufgeben zählt nicht“: Künftige Landärztinnen in MV müssen viele Hürden überwinden

Karlsburg/Schwerin

Sie sind jung, begabt und hatten einen gemeinsamen Traum: Medizin studieren. Nicht irgendeine Fachrichtung, sondern Allgemeinmedizin. Genauer: Als Landarzt in MV den Menschen zu helfen. Doch Laura Schulz (23) aus Wusseken bei Anklam (Vorpommern-Greifswald) und Zoé-Marlen Boche (22) aus Schwerin mussten erst mehrere hohe Hürden nehmen, um ans Ziel zu gelangen. Seit Oktober 2021 haben sie es – wie weitere 29 Kommilitonen – tatsächlich in die Hörsäle der Universitätsmedizinen in Greifswald und Rostock geschafft. Die seit 2021 existierende Landarztquote in MV machte es möglich.

Nicht einmal die Einladung zum Auswahlverfahren erhalten

Beide hatten ihr Abitur jeweils mit einem 1,5er Schnitt abgelegt. Sich mehrmals beworben, doch teilweise nicht einmal eine Einladung zum Auswahlverfahren erhalten. „Die zweite Absage war schon sehr enttäuschend. Zumal ich längere Zeit als Stationsassistentin im Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg bei Greifswald arbeitete“, erinnert sich Laura Schulz. Wenig später machte sie auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter.

Die fröhlich wirkende Vorpommerin, die sich selbst als absolute Praktikerin beschreibt, bewarb sich schließlich an der Hochschule Neubrandenburg im Bereich Berufspädagogik für Gesundheitsfachberufe. Sieben Semester und das Ziel Berufsschullehrerin für medizinische Berufe lagen vor ihr.

„Ich habe das durchgezogen und vor wenigen Wochen meinen Bachelor gemacht“, erzählt sie. Ein Kraftakt. Denn das Energiebündel ackert wöchentlich auch noch mindestens zwölf Stunden als Rettungssanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz in Anklam und ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Sarnow (Vorpommern-Greifswald). Und parallel lief das erste Semester Human-Medizin in Greifswald.

„Riesenchance“ beim Schopfe packen

„Denn ich hatte vor gut einem Jahr von der Landarztquote gehört und mich bei der Kassenärztlichen Vereinigung MV beworben. Mit Erfolg.“ Die Wussekenerin freute sich über die „Riesenchance“.

Bei der Auswahl für die in jedem Jahr für die Landärzte reservierten 31 Studienplätze zählt nicht nur die Abiturnote. Kriterien sind unter anderem auch vorherige Tätigkeiten im Gesundheitswesen und Sozialkompetenz (siehe Kasten).

„Aufgeben zählt nicht“ – lautet auch das Motto von Zoé-Marlen Boche. Die ehemalige Leistungssportlerin hat viele Jahre Standardtanz auf hohem Niveau betrieben. „Das prägt“, betont die blonde junge Frau.

Nach den ersten vergeblichen Anläufen für das Medizinstudium durchlief sie eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bei den Schweriner Helios Kliniken. Und dort leistet sie auch gegenwärtig im Schnitt drei Wochenenddienste im Monat: „Ich freue mich, wenn ich mal vom Schreibtisch aufstehen kann und den direkten Kontakt zu den Patienten habe.“

Die Schwerinerin Zoé-Marlen Boche möchte Landärztin werden. Sie studiert an der Unimedizin Rostock. Quelle: Privat

Die 80 Stunden-Wochen am Semesterende – zehn Prüfungen standen an – stecken ihr in den Knochen, wie sie sagt. Bisher habe sie alle Examen auf Anhieb geschafft. Die 17 künftigen Landärzte würden von gut 200 Mitstudenten in Rostock übrigens nur selten als Exoten betrachtet, so die selbstbewusste Mecklenburgerin. Das liege vielleicht auch daran, dass viele ihrer Kommilitonen diese Ausbildungsrichtung gar nicht kennen würden.

Langer Ausbildungsweg noch nötig

Am Landarztdasein reizt sie das besondere Vertrauensverhältnis zu den Patienten. „Ich möchte sie möglichst über einen langen Zeitraum begleiten.“ Inspiriert haben sie in diesem Zusammenhang die vielen Gespräche mit ihrer Oma Renate (70). Diese war Jahrzehnte als Krankenschwester auf den Dörfern rund um Rehna (Nordwestmecklenburg) unterwegs.

Der spätere Einsatz auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst oder im Umfeld der Landeshauptstadt wären toll, blickt sie voraus. Zumal ihr Freund Paul (23) bald sein Jurastudium im thüringischen Jena abschließe und in den Nordosten komme.

Abiturnote nur ein Auswahlkriterium Seit 2021 gibt es in MV das sogenannte Landarztgesetz. Jeder, der über eine Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) verfügt und beabsichtigt, als Hausarzt im Nordosten arbeiten zu wollen, kann sich bis zum 31. März 2022 um einen der für die Landärzte reservierten 31 Studienplätze bewerben. „Mit dem Start im letzten Jahr haben wir gute Erfahrungen sammeln können. Wir halten 31 von rund 400 Studienplätzen für die Studierenden vor, die nach der Facharztausbildung für zehn Jahre als Hausarzt im Land bleiben“, erklärt Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport in MV. Für die Bewerbung gilt:Die Abiturnote ist nur ein Bestandteil der Vorauswahl. Daneben fließen auch andere Kriterien in die Entscheidung ein, beispielsweise vorherige Tätigkeiten im Gesundheitswesen, Empathie und Sozialkompetenz. Die Studienplätze werden nur an Bewerber vergeben, die sich zuvor vertraglich verpflichten, eine entsprechende Weiterbildung, die zur Ausübung einer hausärztlichen Tätigkeit berechtigt, zu absolvieren und für zehn Jahre eine vertragsärztliche Tätigkeit in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten auszuüben. Bewerbungen für das Wintersemester 2022/23 für Medizinstudierende per Landarztquote sind bei der Kassenärztlichen Vereinigung MV (KVMV) bis zum 31. März 2022 möglich: weitere Infos unter https://www.kvmv.de/nachwuchs/Landarztquote/index.html).

Dabei ist sich Zoé-Marlen Boche darüber im Klaren, dass bis zum Start in der eigenen Praxis noch Zeit vergeht. Nach zwölf Semestern folgt die fünfjährige Facharztausbildung.

„Die Landarztquote in MV ist ein Anfang und gutes Signal. Doch es reicht bei Weitem nicht aus“, verdeutlicht Karsten Thiemann (45). Der Facharzt für Allgemeinmedizin betreibt mit seiner Mutter Ingrid (69) eine Hausarztpraxis in seiner Heimatstadt Bützow (Landkreis Rostock).

Der Bützower Hausarzt Karsten Thiemann ist Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer MV. Quelle: Privat

Knapp 30 Prozent der Hausärzte älter als 60 Jahre

In den kommenden zehn Jahren werden sich im Nordosten jährlich Dutzende von Hausärzten in den Ruhestand verabschieden. Schon jetzt sind knapp 30 Prozent aller Hausärzte über 60 Jahre alt, bei den ambulant tätigen Fachärzten sind es knapp 24 Prozent. Im stationären Bereich wird in zehn bis zwölf Jahren rund ein Drittel der Ärzte ihre Tätigkeit beenden.

„Jeweils 50 Studienplätze in Greifswald und Rostock für Landärzte in jedem Jahr stellen deshalb ein Minimum dar“, betont das Vorstandsmitglied der Ärztekammer MV. Nicht jeder mache ein 1,0er-Abitur. Vielmehr sei es wichtig, die Landeskinder hier zu behalten und lange Wartezeiten zu vermeiden. „Denn diese Jahre fehlen den künftigen Medizinern für die praktische Tätigkeit“, so Thiemann.

Für Laura Schulz steht indes erst einmal die Wiederholung der Anatomie-Prüfung auf dem Plan. Zum „Büffeln“ hat sie sich ins Haus ihres Vaters in Karlsburg zurückgezogen. Und sie will es packen, auch wenn „ich etwas Bammel habe“, wie sie zugibt.

Ganz sicher sind sich die beiden bodenständigen Frauen übrigens, dass sie die Auflagen der Landarztquote nach den erfolgreichen Staatsexamen erfüllen werden. Sind sie doch unter anderem verpflichtet, mindestens zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten Regionen tätig zu sein. Bei Verstößen droht übrigens eine Vertragsstrafe in Höhe von 250 000 Euro.

