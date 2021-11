Auftakt zum Karneval in Bad Doberan, Kühlungsborn, Neubukow, Kröpelin und Satow

Bad Doberan/ Kühlungsborn

Am Donnerstag und am Sonnabend sind die Narren in der Region unterwegs, um die fünfte Jahreszeit einzuläuten. Am 11. November holen sie sich in Bad Doberan und Kühlungsborn den Rathausschlüssel von den Bürgermeistern. Im Ostseebad beginnt der Umzug um 10 Uhr am Parkplatz Waldkrone und zieht bis zum Bahnhof Ost. In Bad Doberan sind die Jecken gegen 11 Uhr vorm Rathaus.

In Neubukow, Kröpelin und Satow geht es am Sonnabend rund. In Satow sind die Narren 11.11 Uhr vorm Rathaus. In Kröpelin startet der Umzug um 10 Uhr vom Parkplatz an der Straße des Friedens. Bis 13 Uhr ist Programm auf dem Marktplatz. Der Verein wird Stadtkasse und -schlüssel vom Bürgermeister einfordern. Zudem ist eine Modenschau aus 40 Jahren Vereinsgeschichte geplant.

In Kröpelin gibt es am Sonnabend einen Umzug und ein Programm auf dem Marktplatz. Quelle: Kröpeliner Karnevalsverein

In Neubukow beginnt der Umzug um 10.10 Uhr am Lindenweg und führt über Zwischenstopps in der Wollenweberstraße und im Panzower Weg zur Stadtküche am Kröpeliner Tor. In der beheizten Halle gibt es für Kinder eine Hüpfburg, einen Bewegungsparcours, eine Bastelstraße und einen Eiswagen. Außerdem können sie sich schminken lassen. Für die Erwachsenen gibt es draußen Musik, außerdem ab 11.30 Uhr Essen.

Von Anja Levien