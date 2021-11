Auftakt zur fünften Jahreszeit: Kamelle und Funkentanz in Satow 

Satow

Vor dem Satower Rathaus zeigten die Einwohner, dass ihnen der Karneval in der Coronazeit nicht verloren gegangen ist. Hunderte „Narren“ hatten sich am Sonnabend zu 11.11 Uhr dort versammelt und bildeten eine stimmungsvolle Kulisse. Zwei Löschzüge der Satower Feuerwehr rückten mit Sirene und Blaulicht an. Den Fahrzeugen entstieg der Elferrat zum diesjährigen 52. Karneval und läutete die 5. Jahreszeit ein.

„Resi, i hol dir mit meim Traktor ab…“ dröhnte es dazu aus extra starken Lautsprechern über den Festplatz. Der angrenzende See in leichtem Nebeldunst schien zu bibbern. In diese Stimmung hinein rollte das Prinzenpaar mit einem alten Trecker an. Würdevoll rutschten Michael der 1. mit seiner Lieblichkeit Prinzessin Theresa der 1. von ihren Sitzen und steuerten gemessenen Schrittes auf die Tribüne zu. Oben auf dem Rathauspodest donnerte Karnevalspräsident Erhardt Liehr in den Jubel der Satowiten hinein: „Der Karneval lebt. Ohne Narren, merkt euch das, wär die Welt ein leeres Fass.“ Und aus der Menge tönte es: Satow Radau.

Er wechselte ins politisch-satirische Milieu und rief: „Wer glaubt, dass die Ampel alles kann, der glaubt an den Weihnachtsmann.“ Dem türkischen Präsidenten rief er zu: „Erdogan, du armer Mann, richtest nur noch Schaden an.“ Neben ihm auf dem Podest bekräftigte Bürgermeister Matthias Drese die Freude über die diesjährige Karnevalszeit mit den Worten: „Nach einem Jahr durch Verzicht, nehmt ihr den Bürgermeister in die Pflicht“. Einen überdimensional geschmiedeten Schlüssel in die Höhe streckend, tönte er: “Ich geb’ den Schlüssel ab und ihr seid jetzt der Boss.“

Es folgten Freude sprühende Tanzdarbietungen der kleinen Funkenmariechen und ihrer älteren Vorbilder. „Es ist schon sehr lange her“, strahlte Barbara Klarmann aus Satow mit Enkelin Charlotte auf dem Arm, die Vorführungen genießend, „da war ich mal Prinzessin“. „Nun gucken wir der großen Schwester Johanna beim Tanzen zu.“ Ulrike Winkhaus, in Satow sonst als Chefin eines Blumengeschäftes und jetzt Ministerin in der Karnevalsgesellschaft, bestimmte die Reihenfolge des karnevalistischen Nachwuchses vor dem großen Publikum ihres Wohnortes in der Auftaktveranstaltung.

Am Ufer des Satower Sees wurden in offenen Verkaufswagen der Landfleischerei Krause Speisen und Getränke angeboten. Familie Viola aus Radegast mit Anni, einem kleinen Funkenmariechen, und Schwesterchen Jelena ließen sich Nudeln mit Gulasch genüsslich schmecken. Zum Schluss der Veranstaltung ließen die Organisatoren Kamellen regnen. Mittendrin die beiden Auszubildenden Maja und Emily aus Satow, Mitglieder der Funkengarde, amüsierten sich über die lebhafte Sammelei.

Karnevalspräsident Erhardt Liehr, vor dem Getümmel stehend, sagte zufrieden: „Wir sind froh, dass wir trotz Corona so gut durchgehalten haben. Es gibt Karnevalvereine, die auseinandergelaufen sind.“

Von Dietrich Grunzig