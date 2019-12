Kröpelin

Obwohl bei der Einwohnerversammlung am 13. November die Entwicklung Kröpelins in den nächsten 15 bis 20 Jahren auf der Tagesordnung stand, „stieß die Veranstaltung leider auf kein großes Interesse der Bevölkerung“, wie Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) in seinem Bericht vor der hiesigen Stadtvertretung am vergangenen Mittwochabend einschätzen musste:„Mit den Anwesenden wurden jedoch trotzdem einige Schwerpunkte diskutiert.“

Bei seinem Blick in die nahe Zukunft Kröpelins streifte der Rathauschef dann unter anderem die Weiterführung der Hochwasserschutzmaßnahme „ Bützower Straße“ am Stadtbach, die laufende Sanierung der Straße des Friedens, die vorgesehene Fassaden- und Sockelsanierung im Bereich der Grundschule, den Abriss des alten Heizhauses an der Grundschule und die geplante Errichtung eines Buswartehäuschens am Mühlenberg, die Sanierung der Feuerwehr in Groß Siemen und der Fassade des Wohnblocks in der Lindenstraße, den Wegebau nach Steffenshagen sowie den anstehenden Abriss des Eckhauses Nr. 19 an der Wismarschen Straße. Den entsprechenden Auftrag dafür – mit einer Bruttosumme in Höhe von rund 83 500 Euro – vergaben die Volksvertreter später einstimmig an die Werges GmbH in Kröpelin.

Fledermäusen wird ihr Sommerquartier gelassen

Wie Bauamtsleiterin Jana Schmidt dazu erläuterte, sei der Abriss für den geplanten Ausbau der Bahnhofstraße erforderlich. Es soll im Januar/Februar 2020 erfolgen, bis spätestens 28. Februar, weil im Nebengebäude Fledermäuse ein Sommerquartier haben sollen, das sie rechtzeitig einrichten können müssen. Die Mauer nahe der Böschung würde so lange stehen bleiben, bis die Bahnhofstraße ausgebaut werde: „Dann wird dieser Bereich angeglichen.“

Im Zusammenhang mit einer Planungsauftragsvergabe „für den Ausbau der Bushaltestelle am Bahnhof Kröpelin“ – Jana Schmidt: „Das ist eigentlich die richtige Bezeichnung für den ,Ausbau der Bahnhofstraße’, wie häufig gern gesagt wird“ – an die Rostocker BDC Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH, fragte Jürgen Borchardt ( CDU) nach der weiteren Kostenentwicklung für das ganze Straßenausbauprojekt: Im Oktober 2018 hätte die OZ geschrieben, dass die Gesamtkosten auf rund 1,2 Millionen Euro geschätzt würden, im vorletzten Bericht des Bürgermeister wären schon knapp zwei Millionen als Gesamtkostenschätzung genannt worden: „Mal angenommen, wir landen nach der Ausschreibung bei 2,5 Millionen Euro – zahlen wir dann die 500 000 Euro über der aktuellen Kostenschätzung als Stadt allein oder werden die Fördergelder angepasst?“

In seiner Antwort verwies der Bürgermeister auf die Weiterentwicklung des Projekts, mit weiterer Treppe, mit einem Stück Gehweg... „Wo wir nach der Ausschreibung landen, dass kann Dir heute keiner sagen. Wir haben eine Kofinanzierungsförderung, das Projekt ist grundsätzlich förderfähig – das wurde uns mehrfach signalisiert.“ Stadtvertreter Dieter Sartorius warf mahnend ein: „Wir von den Freien Wählern haben nur zugestimmt, wenn die Gesamtmaßnahme nicht über zwei Millionen kostet – ich hoffe, das wird eingehalten!“

Kita „Kinder Kunterbunt“ soll Neubau bekommen

Und die Stadt wird wohl in absehbarer Zukunft eine Menge weiteres Geld in die Hand nehmen, wenn folgende drei mehrheitlich beschlossene CDU-Anträge einmal ihre eigentlichen Ziele erreichen sollen. Es geht um das Bekenntnis zur Errichtung eines Kita-Ersatzneubaus (für „Kinder Kinderbunt“ in der Wismarschen Straße) im Bereich des Schulkomplexes und eine entsprechende Standort- und Kostenprüfung, eine umfassende Sanierung des Sportplatzes in der Schulstraße sowie um eine Modernisierung der vorhandenen touristischen Info-Tafeln und die Entwicklung neuer Standorte. An den Ortsein- und Ortsausfahrten sollen zudem Begrüßungs- bzw. Verabschiedungsschilder mit einem Hinweis auf bestehende kommunale Partnerschaften errichtet werden.

Einsparpotenzial für die Stromkosten der Stadt sollen künftig 102 LED-Lichtpunkte (24 Watt) statt der bisherigen 70-Watt-Natriumdampflampen bringen und zwar in der Weide-, Linden-, Schwaansche- und Bützower Straße sowie in der Duggenkoppel, am Hasenberg und im Grünen Weg/am Kamp. Mit der Umrüstung wurde Elektro-Crull für rund 9780 Euro (brutto) beauftragt.

Von Thomas Hoppe