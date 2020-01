Kühlungsborn

Vor ihren eigenen Mitschülern haben die Schüler der 5a schon gespielt, demnächst werden sie auch außerhalb des Schulzentrums Kühlungsborn auftreten. Seit Beginn des Schuljahres bilden die 20 Mädchen und Jungen eine Bläserklasse. Und das bleiben sie bis nach der 8. Klasse. Zweimal in der Woche kommt jede der vier Bläserklassen in der Aula zusammen, um zu proben. „Und man probt ja, damit man auftreten kann“, sagt Musiklehrer Christian Paplowski, der die Proben leitet. Das sei auch für die Lernmotivation wichtig – und für den Zusammenhalt der Schüler. „Sie arbeiten gemeinsam an einem Projekt, verlassen sich aufeinander.“

Jeder testet jedes Instrument

Damit haben die neuen Fünftklässler am Anfang des Schuljahres angefangen. Zunächst durfte jedes Kind alle Instrumente kurz ausprobieren und dann drei Wünsche äußern, was es spielen möchte. Welcher davon wahr wird, dabei haben auch die Instrumentallehrer ein Wörtchen mitzureden. Zusätzlich zu den beiden Klassenproben hat der Bläsernachwuchs einmal in der Woche bei ihnen Spezialunterricht. „Das sind beispielsweise Musikschullehrer oder Studenten der Hochschule für Musik und Theater in Rostock“, sagt Christian Paplowski. Es gibt für jedes Instrument einen. Zur Auswahl stehen für die Jungen und Mädchen Blechbläser, Flöte, Klarinette und Saxofon. Den Trompetenunterricht gibt der Musiklehrer selbst. Auch einen Schlagzeuger braucht jede Bläserklasse. Für Romy und Melinda ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen: Sie spielen Posaune. „Ich habe noch Querflöte und Trompete ausprobiert“, sagt Romy. Aber die Posaune habe ihr am besten gefallen. „Sie hat einen schönen Klang.“ Außerdem, ergänzt Melinda, sei die Posaune auch besser zu spielen. Im August haben sie und ihre Klassenkameraden ihre Instrumente zugewiesen bekommen. „Sie fangen alle bei null an“, sagt Christian Paplowski. Ein Blasinstrument habe keiner der Schüler vorher gespielt.

So kommen Sie zur Bläserklasse Bei einem Tag der offenen Tür am Schulzentrum Kühlungsborn stellt sich die Bläserklasse vor. Am Samstag, dem 18. Januar, können interessierte Schüler Instrumente ausprobieren, Musiklehrer Christian Paplowski steht Eltern derweil für Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 10 Uhr in der Aula des Schulzentrums, Neue Reihe 73a.

Von Filmmusik bis Klassik

Das Repertoire der Bläserklasse ist gemischt. „Wir spielen viel Filmmusik.“ Beliebt bei den Schülern sei beispielsweise „My Heart Will Go on“ von Céline Dion, bekannt aus „Titanic“. „Die Schüler wissen aber auch, dass sie auch mal was Klassisches spielen müssen. Das machen sie auch gern, sonst wäre es ja auch langweilig.“ Beliebt seien aber auch Stücke wie „Old MacDonald Had a Farm“. Die Fünftklässler beginnen mit einfachen Stücken und Kurzfassungen, dann steigert sich der Schwierigkeitsgrad nach und nach. „Jede Bläserklasse hat ein Repertoire von 20 bis 30 Minuten“, sagt Christian Paplowski. Das reiche schon für einen Auftritt. Zu Beginn der Bläserklasse im Schuljahr 2013/14 hat der Musik- und Religionslehrer beispielsweise bei der Stadt angefragt, ob seine Schüler mal auftreten könnten. „Mittlerweile fragen die Leute bei uns an.“ So spielen die Bläserklassen beispielsweise für Grundschüler und Senioren, aber auch bei Weihnachtsmärkten.

Jeder hat sein eigenes Instrument, das er von der fünften bis zur achten Klasse behält. Insgesamt hat die Schule etwa 160 auf Lager. Um das zu finanzieren, sind die Musiker auch auf Spenden angewiesen. Erst kürzlich bedachte der Rotary Club Kühlungsborn-Bad Doberan die Bläserklassen mit 3500 Euro. „Das hilft natürlich sehr“, sagt Christian Paplowski.

Bereicherung für musikalisches Leben

Die Idee für das Projekt hat er von seinem Referendariat in Berlin mitgebracht. „So etwas gibt es aber auch unter anderem in Dorf Mecklenburg.“ Die Schüler lernten dabei ein Instrument tiefgreifend kennen, lernten aber auch etwas fürs Leben. „Und sie bereichern das musikalische Leben an der Schule natürlich total.“ Die meisten der Schüler bleiben ihrem Instrument auch nach der achten Klasse treu, beispielsweise im Orchester der Schule. Das ist bei Schulfesten auch schon mal gemeinsam mit den Bläserklassen aufgetreten. „Ich könnte mir auch gut vorstellen“, sagt Christian Paplowski, „dass wir so etwas auch mal im Konzertgarten West machen.“

Von Cora Meyer