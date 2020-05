Aus einer Badewanne gemacht: Diese kuriose Bank steht jetzt im Landkreis Rostock

Teschow

Eine etwas andere Bank steht seit Kurzem in Teschow in der Gemeinde Alt Bukow. Am Teich mit Blick auf Wald und Straße hat Bürgermeister Manfred Wodars mit Helfern aus der Gemeinde die Sitzgelegenheit aufgestellt.

„Wir haben Rentner, die sagten zu mir, stell da mal eine Bank hin“, erzählt Manfred Wodars. So sei er auf die Idee gekommen, aus einer alten Badewanne eine Bank zu machen. Über den Winter habe er daran gearbeitet, eine Wannenwand rausgenommen, das Lattenrost als Sitzfläche gefertigt.

Anzeige

Gemeinde will weitere Bänke aufstellen

Nun steht die Wanne am Teich in Teschow. „Mach mal eine Wannenpause“ ist auf ihr zu lesen. Der Platz am Teich wurde dafür mit Sand aufgeschüttet und planiert. Rasen wurde gesät – alles in ehrenamtlicher Arbeit der Gemeindebewohner. Dafür dankt der Bürgermeister und hofft, dass Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger hier künftig eine Pause einlegen und die Bank nutzen.

Weitere OZ+ Artikel

Bisher habe er viele positive Rückmeldungen bekommen. In der Gemeinde möchte der Bürgermeister gerne weitere Bänke aufstellen – ob es wieder so eine kuriose sein wird, konnte er noch nicht sagen. Aber am Weg Richtung Hellbach runter wäre noch ein guter Ort für eine Sitzgelegenheit.

Lesen Sie auch

Von Anja Levien