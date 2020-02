Aus für Forschungsinstitut in Börgerende

Börgerende

Die Ankündigung von Wind-Projekt-Geschäftsführer Carlo Schmidt, die Institutspläne für Börgerende zu verwerfen und sein Unternehmen stattdessen in Warnemünde anzusiedeln, haben in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch für gemischte Reaktionen gesorgt. „Das ist ein Desaster für unseren Ort“, meinte etwa Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Die Egoisten haben sich leider durchgesetzt – das werden wir künftig noch richtig zu spüren bekommen.“

Denn die Verlagerung des Forschungsinstitutes nach Warnemünde habe sicher auch weiterreichende Konsequenzen, vermutet Hagemeister: „Womöglich zieht Schmidt sein gesamtes Unternehmen aus unserer Gemeinde ab – damit fehlen uns in den kommenden Jahren auch erhebliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer.“ Für den Bürgermeister ist der Rückzug des erfolgreichen Unternehmers hausgemacht: „ Carlo Schmidt wurde doch durch einen Großteil der Gemeindevertreter vertrieben – der wurde doch zeitweise behandelt wie ein Schwerverbrecher.“

Gegenwind: Suche nach alternativen Standorten

Nachdem die Institutsplanungen vor mehr als zwei Jahren in Börgerende ins Stocken geraten waren, habe er sich einige Alternativstandorte angesehen, erklärt Carlo Schmidt: „Der Standort in Warnemünde ist aus verschiedenen Gründen ideal – das historische Zollamt ist ein repräsentatives Gebäude, das dem Charakter unseres Antritts für Forschung und zukunftsweisende Technologieentwicklung auch im Hinblick auf die enge Verbindung zur Universität Rostock gut zu Gesicht steht.“

Für den Verein „67 m – Nein“ sind die geplatzten Börgerender Pläne indes eine gute Nachricht: „Wir sind etwas verwundert, dass das angestrebte Forschungs- und Bildungsinstitut plötzlich anstelle des ursprünglich geplanten 67 Meter hohen Hochhauses nunmehr Platz in einem zweieinhalbgeschossigen Gebäude in Warnemünde finden wird“, sagt der Vorsitzende Lutz Baumbach und stellt klar: „Gegen das Hochhaus, nicht gegen ein solches Institut haben wir uns seit 2016 mit mehreren Bürgerinitiativen gewehrt und freuen uns, dass beim Investor offensichtlich die Einsicht gereift ist, dass ein 67 Meter hohes Gebäude in unserer Gemeinde nicht durchsetzbar ist.“

Die Initiativen seien jedoch zu keinem Zeitpunkt gegen einen bestimmten Investor gerichtet gewesen, so Baumbach, der seit Frühjahr 2019 auch als Abgeordneter für das Bündnis Bürgernähe im Gemeinderat aktiv ist: „Wir sind deshalb derzeit dabei, einen Antrag zur Änderung der Gestaltungssatzung unserer Gemeinde vorzubereiten und in die Gemeindevertretung einzubringen.“ Damit sollten künftig höhere Gebäude generell verhindert werden, die dem dörflichen Charakter der Gemeinde widersprechen.

Von Lennart Plottke