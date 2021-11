Aus für Gemeindeschwestern in MV? „Versorgung der Patienten wird sich dramatisch verschlechtern“

Neubukow

Bernhard Peters (64) freut sich über die Besucherin. „Ich hab’ gern mit jungen Damen zu tun“, sagt der ehemalige Bäcker aus Neubukow (Kreis Rostock) gut gelaunt. Peters leidet an Parkinson, wegen einer schweren Wirbelsäulenerkrankung schafft er zu Fuß nur noch kurze Wege. Jetzt steht Schwester Christine vor der Tür. „Herr Peters, Sie laufen ja bald schneller als ich“, sagt die 51-Jährige, während ihr Patient seinen Rollator über den Flur in Richtung Wohnzimmer schiebt.

Heute steht die Grippeschutzimpfung auf dem Programm, aber erst einmal wird Blutdruck gemessen. Die examinierte Krankenschwester Christine Köhler kommt regelmäßig zu Peters, der in Neubukow im ersten Stock einer Neubauwohnung lebt. „Sie haben sich gut gemacht“, lobt sie ihren Patienten. Nachdem es mit dem Laufen eine Zeit lang gar nicht mehr klappte, ist der allein lebende Neubukower inzwischen wieder sicher auf den Beinen – zumindest in der Wohnung. Der Erfolg eines längeren Reha-Aufenthalts.

Pflegekräfte helfen bei Hausbesuchen

Der Rentner ist einer von 35 Patienten, die Christine Köhler regelmäßig besucht. „Verah Care“ heißt das Programm, das 2014 maßgeblich von der AOK mitbegründet wurde. Der Name steht für „Versorgungsassistentin der Hausarztpraxis“. Die Idee dahinter: Pflegekräfte und Medizinische Fachangestellte, die sonst bei niedergelassenen Hausärzten arbeiten, helfen bei Hausbesuchen ihren pflegebedürftigen Patienten.

Die Schwestern koordinieren die medizinische Versorgung, geben Spritzen und bereiten Krankenhausaufenthalte vor – typisches Fallmanagement, was eigentlich Aufgabe von Ärzten sein sollte. In der Corona-Pandemie übernehmen die „Verahs“ auch Zweit- und Drittimpfungen. Christine Köhler hat die aufgezogenen Spritzen in einer kleinen Tasche dabei. Zwei Impfungen macht sie nach diesem Tag.

Die Ärzte würden das nie schaffen

Das einstige Vorzeigeprojekt steht vor einer ungewissen Zukunft: Die AOK Nordost hat zum Jahresende die Verträge gekündigt. Die meisten „Verah“-Patienten sind bei dieser Kasse versichert, bei Christine Köhler sind es zwei Drittel. Ihr Chef, der Neubukower Hausarzt Stefan Zutz, würde die vielen Hausbesuche seiner insgesamt drei „Verahs“ niemals schaffen. Allen Ärzten geht es so.

Christine Köhler (51) arbeitet als Land-Krankenschwester des Programms Verah Care in Neubukow. Jetzt ist die Arbeit gefährdet, weil die AOK aussteigt. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Rund 400 Praxen in MV bieten „Verah-Care“-Dienste an. Der mögliche Wegfall sorgt für Frust in der Ärzteschaft. „Die größte Kasse das Landes bürdet uns noch mehr Arbeit auf, gerade jetzt, wo sowieso kaum noch etwas geht“, kritisierte der Rostocker Mediziner Torsten Lange kürzlich beim landesweiten Hausärztetag. Die Praxen sind wegen der Corona-Krise ohnehin seit fast zwei Jahren am Limit. So schlimm wie jetzt war es aber noch nie, aufgrund explodierender Infektionszahlen und riesigen Andrangs bei Booster- und Erstimpfungen.

Kritik von der Gesundheitsministerin

„Es kann nicht sein, dass den Hausärzten gerade jetzt noch mehr aufgebürdet wird“, meint Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Sie will bei der AOK intervenieren, für eine Rücknahme der Kündigung. „Die Versorgung der Patienten wird sich dramatisch verschlechtern“, befürchtet Stefan Zutz, der Vorsitzender des Landesverbands der Hausärzte ist, für den Fall, dass die AOK „Verah-Care“ nicht mehr finanziert.

Die AOK Nordost teilt auf Nachfrage mit, sie habe die Verträge formal gekündigt, um sie zu überarbeiten. Nach einer mehrjährigen Laufzeit habe das Programm zwar die Versorgung der Patienten verbessert, nicht aber zugleich die Kosten gesenkt. So habe es etwa keinen Rückgang bei den teuren Krankenhausbehandlungen gegeben. Als gesetzliche Krankenkasse müsse die AOK aber dafür sorgen, dass sich solche Angebote „nach einer Anlaufzeit refinanzieren“. Nach Anpassungen soll Verah-Care weitergeführt werden, das stehe „außer Frage“.

Traumberuf Gemeindeschwester

Für Christine Köhler wäre ein Ende der Hausbesuche bitter, obwohl ihre Haupttätigkeit in der Praxis bleiben würden. Mehrere Wochen lang ließ sie sich vor zehn Jahren zur „Verah“ ausbilden, 200 Stunden insgesamt. „Ich wollte immer Gemeindeschwester werden“, schwärmt sie. Nach dem Vorbild des Defa-Films „Schwester Agnes“, bei dem eine gleichnamige Krankenschwester mit einem Schwalbe-Roller von Patient zu Patient fährt und sich mit ihrer kämpferischen Ader mit der Obrigkeit anlegt – immer das Wohl der Patienten im Blick.

Von Gerald Kleine Wördemann