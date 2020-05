Bahrenhorst

Es ist das bittere Ende einer kleinen Ära: „Mit dem 58. ‚Conventer Boten‘ will ich nichts mehr zu tun haben“, sagt Hans-Rüdiger Pentz und winkt ab. „Den brauchen sie mir auch gar nicht erst in den Briefkasten zu werfen.“ Seit Dezember 2003 informiert die Dorfzeitung der Gemeinde Börgerende-Rethwisch die Bewohner regelmäßig über das politische Geschehen im Ort, das gesellschaftliche Leben oder auch Geschichtliches.

Und von Ausgabe eins an hatte Pentz für die künstlerische Gestaltung des Titelblattes gesorgt. „Ich war gleich Feuer und Flamme“, erinnert sich der 64-Jährige. „Mich hat die Geschichte der Gemeinde mit ihren Bauernhöfen und auch die Natur des Conventer Sees schon immer interessiert – und ich habe hier über viele Jahre toll mit dem Ortschronisten Gerhard Wulf zusammengearbeitet.“

Pentz’ letztes Titelblatt: So sieht die 57. Ausgabe des „Conventer Boten“ aus. Quelle: Lennart Plottke

Doch damit ist jetzt Schluss – die 57. Ausgabe des Boten im April soll zugleich Pentz’ letzte gewesen sein. „Meine Arbeit wird überhaupt nicht gewürdigt“, sagt der Hobbymaler verbittert. „Ich fühle mich ausgenutzt.“ Hintergrund: Im Oktober vergangenen Jahres hatte der 64-Jährige bei der Gemeinde einen Antrag auf Aufwandsentschädigung gestellt: „Ich hatte zwei Varianten vorgeschlagen – entweder einen Pauschalbetrag von 180 Euro pro Ausgabe, der die Materialkosten sowie Zeitaufwand und künstlerische Leistung abdeckt, oder den genauen Rechnungsbetrag für das Material plus meine Arbeitsleistung in Höhe von 50 Euro pro Bild.“

Hobbymaler verweist auf 17 Jahre unentgeltliche Arbeit

Alle zur Verfügung gestellten Bilder auf den Titelseiten seien handgemalt, macht Hans-Rüdiger Pentz deutlich: „Mir hat diese Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht – allerdings bin ich nicht weiter bereit, meine Leistung ohne Entschädigung einzubringen.“ Das sei nur gerechtfertigt – denn obwohl die Gemeindevertretung jetzt zumindest den Betrag für die Materialkosten übernehmen wolle, müssten auch der Rechercheaufwand, etwa zur Geschichte der einzelnen Höfe, sowie das eigentliche Malen honoriert werden: „17 Jahre habe ich es ehrenamtlich und unentgeltlich getan – jetzt, als Rentner, muss ich mir jede Ausgabe überlegen.“

Die Gemeindevertretung habe sich in ihrer Februarsitzung darauf verständigt, die Aufwendungen für die Materialien zu erstatten, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister und stellt klar: „Für mehr sehe ich auch gar keinen Spielraum.“ Denn zwischen Gemeinde und Hans-Rüdiger Pentz gebe es keinen Vertrag, der mögliche Verpflichtungen beinhalte: „Natürlich haben wir von den Illustrationen im ‚Conventer Boten‘ auch profitiert – mehr aber auch nicht, denn die Originale befinden sich zum Beispiel nach wie vor in Pentz’ Besitz.“

Bürgermeister warnt vor Ungleichbehandlung

Dazu kommt aus Hagemeisters Sicht ein weiterer Punkt: „Wenn wir hier jetzt Geld bezahlen, hätten die anderen Boten-Mitglieder auch ein Recht, finanzielle Zuwendungen zu verlangen – denn die Geschichten und Interviews schreiben sich ja nicht von allein.“ Genau hier liege nach seiner Auffassung ein grundlegendes Problem, macht der Bürgermeister deutlich: „Wir reden immer noch von einem Ehrenamt – doch immer häufiger geht es auch um finanzielle Aspekte.“

Das sieht Hans-Rüdiger Pentz ganz anders: „Mir ist schon klar, dass ein Ehrenamt auf freiwilliger Basis funktioniert – aber man muss das ja nicht bis aufs Letzte ausreizen.“ So verteile sich beispielsweise die Zeitung auch nicht von allein: „Das habe ich in all den Jahren ebenfalls übernommen.“

„Letztlich ist das seine persönliche Entscheidung – es gibt sicher einige Anwärter, die für die künftige Gestaltung des Titelblattes bereit stehen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Was den Hobbymaler aber fast noch mehr ärgert: „Laut Bürgermeister haben sich schon Einwohner darüber beschwert, dass nur Bilder von mir im ‚Conventer Boten‘ abgedruckt werden – das ist beleidigend.“ Von Beleidigungen könne keine Rede sein, stellt Hagemeister klar: „Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Nachfragen im Ort, ob Pentz auf die Gestaltung der Zeitung ein Monopol hat – offenbar wollen auch mal andere Künstler ihre Arbeiten veröffentlichen.“

Das können sie jetzt gern tun, meint Hans-Rüdiger Pentz und betont: „Das jetzt so zu beenden, stimmt mich sehr traurig und ist schmerzhaft für mich – zumal ich noch so viele Ideen hatte.“ Auch Horst Hagemeister bedauert den Rückzug des 64-Jährigen – und sieht die Sache dennoch pragmatisch: „Letztlich ist das seine persönliche Entscheidung – es gibt sicher einige Anwärter, die für die künftige Gestaltung des Titelblattes bereit stehen.“

Von Lennart Plottke