Sabrina Lewerenz füllt die Motorsäge mit Benzin und versucht, sie zu starten. Das dauert, denn der Sprit ist ziemlich kalt geworden hier draußen im Wald. Doch dann klappt es. In ihrer Schutzausrüstung kniet sich die 21-Jährige neben den Baum und visiert immer wieder hochschauend und die Säge neu ansetzend die Fällrichtung des Baumes an. Sie sägt einen Keil in den Stamm. Nachdem das Sicherheitsband von der anderen Seite durchgesägt ist, fällt die Kiefer nach genau 129 Jahren ganz langsam zu Boden.

Sabrina Lewerenz visiert die Fällrichtung für den Baum an und setzt dann anschließend die Säge an, um einen Keil auszuschneiden. Quelle: Kerstin Erz

Die jungen Kollegen kommen hinzu, um die Kiefer von den Ästen zu befreien und sie für den Holzaufkäufer auf Länge zu schneiden. Sabrina Lewerenz aus Krempin ist im dritten Lehrjahr. Sie hat ihre Aufgabe gut gemacht, ist vom Ausbildungsleiter Bernd Qualmann zu vernehmen. „An die 100 Bäume müssen die Forstwirt-Lehrlinge im Laufe ihrer zwei- bis dreijährigen Ausbildung fällen, bis sie nach der Abschlussprüfung als Vollprofis bezeichnet werden können. Danach müssen sie das Fällen ganz allein machen, ich stehe dann nicht mehr daneben und korrigiere“, erklärt er.

Praktische Ausbildung im Revier Qualitz

Der 61-Jährige aus Lübberstorf ist Lehrausbilder im Forstamt Schlemmin. Die Ausbildungsstätte ist in Neumühle, aber die praktische Ausbildung findet zumeist im Revier Qualitz statt. Hier weist ihm Revierförster Uwe Hildebrandt die entsprechenden Flächen zu, die er für die einzelnen Ausbildungsstufen benötigt. Derzeit betreut Bernd Qualmann acht Auszubildende.

Die Ausbildung beinhaltet neben dem Holzeinschlag noch vieles mehr, wie zum Beispiel die Saatguternte, Pflanzungen, Pflege, die Pflanzenkunde und Formerkennung. Letzteres zählt mit zum wichtigsten Prüfungsfach. Die hier ausgebildeten Forstwirte werden nicht nur gern vom Forstamt selbst übernommen, sie gehen auch in andere forstwirtschaftliche Bereiche, zum Teil in die Privatfirmen zurück oder in den Umweltbereich. Manche studieren anschließend noch.

Sie lieben den Wald, die Natur, die frische Luft und wollen Forstwirte werden (v.l.): Tom Zehlius, Ausbilder Bernd Qualmann, Thomas Sudbrock, Clemenz Lau, Sabrina Lewerenz, Florian Fratzke und Kathrin Nowacki. Quelle: Kerstin Erz

Familienberuf seit zwei Generationen

Daran denkt Florian Fratzke aus Baumgarten eher nicht. Für ihn stand schon immer fest, dass er Forstwirt wird. „Da bin ich familiengeprägt. Wir sind schon seit zwei Generationen im Wald mit der Holzernte befasst. Und ich brauche die Freiheit, die Bewegung, Abwechslung, die frische Luft. Ich muss draußen sein. Für mich kam nie ein anderer Beruf in Frage“, schwärmt der 20-Jährige. Sogar seine beiden Schulpraktika hatte er schon im Forstamt Schlemmin gemacht. Später kommen für ihn Holzeinschlag, Baumsteiger, Ausbilder oder die Technik als Beruf in Frage.

Clemenz Lau aus Schwaan ist mit seinen 18 Jahren der Jüngste unter den Auszubildenden im Wald. Er ist im zweiten Lehrjahr und hat ganz viel Freude am Holzeinschlag. In die Zukunft geschaut, möchte er unbedingt am liebsten im Forstamt Schlemmin bleiben. Als was ist ihm zunächst noch egal, aber „hier kenne ich den Wald schon und die Leute.“

Sabrina Lewerenz möchte später Forstwirtschaft studieren, ist durch einen Wandertag in der Schule mit dem Förster auf den Beruf aufmerksam geworden. Der Wandertag habe ihr gefallen. „Auch ist mein Papa Jäger und ich habe auch schon meinen Jagdschein. Diese Ausbildung macht mir sehr viel Spaß, weil sie sehr facettenreich und interessant ist.“

Von Kerstin Erz