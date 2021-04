Ausgangsbeschränkung im Landkreis Rostock: Diese Ausnahmen gibt es

Bad Doberan

Im Landkreis Rostock gelten ab Mittwoch, 14. April, in elf Ämtern, Städten und Gemeinden verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen der Wohnung, Unterkunft oder des Grundstückes ist von 21 Uhr bis 6 Uhr untersagt, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Die Regelung gilt für die Gemeinden in den Ämtern Bad Doberan-Land, Bützow-Land, Laage, Mecklenburgische Schweiz, Neubukow-Salzhaff und Schwaan sowie für die Städte Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow und Teterow sowie für die Gemeinde Dummerstorf.

Triftige Gründe, um das Haus oder das Grundstück zwischen 21 und 6 Uhr zu verlassen, sind laut der Corona-Landesverordnung die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindeswohl und Eigentum, die Ausübung beruflicher und ehrenamtlicher Tätigkeiten sowie zur Sicherstellung der Versorgung in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens oder zur Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben.

Ausnahme für Besuch von Schule, Kita und Prüfungen

Auch der Besuch von Hochschule oder Schule, Kindertagesbetreuung, Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, teilstationärer Einrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von Schulungen zur Pandemiebekämpfung, zur unmittelbaren Vorbereitung und Durchführung von unaufschiebbaren Prüfungen im Bereich der berufsbezogenen, schulischen oder akademischen Aus- und Fortbildung, von Einrichtungen zur Durchführung von Pflegekursen in dem Zeitraum, ist möglich.

Eine Ausnahme gibt es auch für die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Versandhandel, für notwendige Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung, für Fahrten von Feuerwehr-, Rettungs-, Katastrophenschutz- oder Einsatzkräften zum jeweiligen Stützpunkt oder Einsatzort, für die Inanspruchnahme medizinischer und psychosozialer Versorgungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheitsfachberufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im Rahmen einer dringend erforderlichen seelsorgerischen Betreuung.

Ein triftiger Grund sei auch der notwendige Besuch bei der Kernfamilie, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich, die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, die Begleitung Sterbender, veterinärmedizinische und seuchenprophylaktische Maßnahmen, unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren, die Teilnahme an Zusammenkünften des Landtages, der Landesregierung und der kommunalen Vertretungskörperschaften sowie die Teilnahme an Terminen der Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften oder anderer Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, die Teilnahme an unaufschiebbaren gesetzlich oder satzungsgemäß erforderlichen Veranstaltungen und Versammlungen von Vereinen, Verbänden und Parteien sowie an unaufschiebbaren Betriebsversammlungen und Tarifverhandlungen.

Von Anja Levien