Wismar

Krank, ein Gewicht von unter 50 Kilogramm, drogenabhängig oder schwanger? Dann darf man kein Blut spenden. Nachvollziehbare Gründe. Doch es gibt auch jene Ausschlusskriterien, die sich auf den ersten Blick jeglicher Logik entbehren.

So erging es mir zum Beispiel: Ich habe nach dem Abitur 2010 ein Jahr in Uganda verbracht. Als ich zurückkam, habe ich mich einem großen Gesundheits-Check unterzogen. Alles in Ordnung. Anschließend habe ich begonnen Blut zu spenden. Bis 2012, dann wurde ich auf einmal ausgeschlossen. Was war passiert?

Malaria-Endemie-Gebiet als K.O.-Kriterium

Ich hatte – wie immer – wahrheitsgemäß auf dem Fragebogen vor der Spende angegeben, dass ich länger als sechs Monate im außereuropäischen Ausland gelebt habe. Im Arztgespräch wurde mir dann erklärt, dass ich damit kein Blut mehr spenden darf. Ich muss zugeben, ich war damals so perplex und vor den Kopf gestoßen, dass ich nicht nach dem Warum fragte. Darf ich nun ein Leben lang kein Blut mehr spenden?

„Wer mehr als sechs Monate in einem Malaria-Endemie-Gebiet gelebt hat, dort geboren oder aufgewachsen ist, braucht nach vier Jahren eine gezielte Anamnese, eine qualifizierte Blut-Diagnostik und eine klinische Untersuchung, um auszuschließen, dass eine Infektiosität besteht“, erklärt Silke Hufen, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes MV. Uganda ist so ein Gebiet, was erklärt, warum ich von der Blutspende ausgeschlossen bin.

Testung enorm aufwendig und teuer

Also nur schnell zum Test und dann darf ich wieder helfen Leben zu retten? „Ganz so einfach ist es leider nicht“, erklärt Michael Walter, kommissarischer Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin der Uniklinik Rostock. „Die Untersuchung ist sehr aufwendig, einigen Spendeeinrichtungen ist sie gegebenenfalls zu teuer.“ Die Unimedizin habe das jedoch gerade in letzter Zeit vermehrt ermöglicht: „Wir haben zum Beispiel Flüchtlinge ’frei‘ getestet, die Blut spenden wollten. Teilweise kommen sie aus Malaria-Gebieten und wären damit auch nach längerem Aufenthalt in Deutschland ohne weitere Testungen von der Spende ausgeschlossen.“

Transfusionsmediziner: „Über manche Regeln lässt sich streiten“

Teilweise hängt der Ausschluss von einer Blutspende auch mit regional temporären Krankheitsausbrüchen zusammen, wie Thomas Binder, Oberarzt für Transfusionsmedizin der Uniklinik, erklärt: „Es gibt Vorschriften und Empfehlungen des RKI, die sich täglich ändern können.“ Ausgeschlossen ist in Deutschland tatsächlich lebenslang, wer sich zwischen dem 1. Januar 1980 und 31. Dezember 1996 länger als sechs Monate in Großbritannien oder Nordirland aufgehalten hat. „Das hängt mit der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit zusammen, die in diesem Zeitraum dort auftrat und die auch noch viele Jahre später ausbrechen kann“, sagt Binder.

„Über manche Regeln lässt sich sicherlich streiten“, gibt Walter zu. Ebenso könnte man über die Sinnhaftigkeit der viermonatigen Rückstellung von der Spende nach einer Tätowierung diskutieren. „Hat man sich das Tattoo in einem seriösen Studio stechen lassen, ist ein Risiko nahezu ausgeschlossen. Es ist aber so vorgeschrieben.“ Man gehe hier vermutlich vom „worst case“-Szenario, dem schlimmsten Fall, aus, also Stechen eines Tattoos in einem fraglich seriösen Studio.

Von Maria Lentz