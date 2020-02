Kröpelin

Fensterrahmen in verschiedenen Farben, zum Teil Holzfassade, zum Teile weiße Wand – so zeigt sich die Grundschule „Am Mühlenberg“ Kröpelin derzeit. Das könnte sich ändern. Die Fassade wird samt Sockelbereich vom 2. März bis 17. Juli saniert. Auch die Fassade der Sporthalle wird erneuert. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz fragte Bauamtsleiterin Jana Schmidt, ob die Farbgestaltung so beibehalten werden solle, wobei sie eine weiße Wandfarbe ausschloss und für die Holzfassaden ein lichtgrau vorschlug.

„Ich hätte dazu gerne die Eltern und Kinder befragt. Die Gestaltung könnte frischer, lebendiger sein“, sagte Roswitha Händler, ist von einer bunten Fassade nicht abgeneigt. „Ich würde ein Gesamtkonzept daraus machen.“

„Ich bin auch für bunt“, sagte Petra Albrecht. Ebenso Bürgermeister Thomas Gutteck. „Ich bin für bunt, auch beim Holz. Ich bin für mehr Mut, dann fällt die Schule auch mehr auf.“ Sicherlich müsse man aber auch schauen, wie die Gestaltung im Gesamten aussehe. Die Zeit dränge, am 2. März ist Baustart. „Die Fassade kann eine knallige Farbe haben. Die Fenstergestaltung fand ich bisher gut“, sagte Karin Reichler. Der Bauausschuss gab das Signal, eine bunte Gestaltung zu befürworten.

Von Anja Levien