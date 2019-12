Kühlungsborn

Im Gebüsch neben dem Konzertgarten Ost kauert ein riesiger Tiger. Das Tier ist einen Meter hoch und zwei Meter lang – und aus Ballonseide. Gemeinsam mit weiteren Exponaten wirbt er für die „Zoolights“ im Rostocker Zoo. „Das ist der erste Schritt für eine Kooperation“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) in Kühlungsborn. „Die Idee ist auf dem Deutschen Tourismustag entstanden“, sagt Zoodirektor Udo Nagel. Dort habe man sich mit den Kühlungsbornern ausgetauscht. „Gespräche gab es schon länger“, sagt Ulrich Langer, „wegen der Gästekarte.“ Der Zoo Rostock soll zu den Unternehmen gehören, die Kühlungsborner Urlaubern einen Bonus gewähren. Gegen Vorlage der Kurkarte erhalten sie eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis zu den „Zoolights“ im Rostocker Zoo. Dort werden 263 illuminierte Tiere präsentiert – zum Teil sogar mit Geräuschkulisse.

Neben dem Tiger am Konzertgarten Ost in Kühlungsborn hängt ein Löwenkopf im Baum, in einem anderen klettert ein Faultier. Daneben stehen Palmen und hängen Fische. Im Dunkeln werden sie beleuchtet. Die Skulpturen sind Leihgaben des Zoos in Osnabrück an den Rostocker Zoo. Seit Mittwoch stehen sie in Kühlungsborn – und kommen schon gut an. „Vor allem Familien mit Kindern bleiben davor stehen“, sagt der TFK-Geschäftsführer. „Wir profitieren davon, dass wir Urlauber aus Kühlungsborn ansprechen“, sagt René Gottschalk, Abteilungsleiter für Marketing beim Rostocker Zoo.

Für Ulrich Langer sind die beleuchteten Tiere auch ein Versuch. „Wir beschäftigen uns schon länger mit Illumination, würden gerne etwas im Winter machen.“ Um Weihnachten herum sei der ganze Ort wunderschön beleuchtet, zum 1. Januar höre es dann aber auf. „Wir freuen uns, den Zoo als Partner gewonnen zu haben.“ Auch für Direktor Udo Nagel sind solche Kooperationen im Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wichtig. „Wir sind ein Flächenland“, sagt er, da muss man viel mehr zusammenarbeiten.“

Noch bis Ende März stehen die Tiere in Kühlungsborn. Möglicherweise werden sie bis dahin auch noch einmal an andere Standorte umziehen.

Die „Zoolights“ sind noch bis zum 28. März 2020 zu sehen. Geöffnet ist immer donnerstags bis sonntags von 18 bis 22 Uhr. Mit Kühlungsborner Gästekarte kostet der Eintritt für Erwachsene 12,50 Euro (sonst 18,50 Euro) und für Kinder 7,50 Euro (sonst 12 Euro).

Von Cora Meyer