Bad Doberan

Klare Schwarz-Weiß-Materialdrucke von Gudrun Poetzsch stehen den farbigen Bildergeschichten von Christian Ulrich gegenüber: Am Freitag wird die neue Ausstellung „Bildanker“ im Roten Pavillon eröffnet. Es sind Werke, die in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Gudrun Poetzsch und Christian Ulrich studierten in den 1990er-Jahren an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee bei Dieter Goltzsche und Wolfgang Leber. „Daher kennen wir uns auch“, sagt Gudrun Poetzsch.

Drei große schlanke Drucke, aufgehängt an einfachen Metallbügeln, bilden den Blickfang im Pavillon. Dazwischen platzierte Gudrun Poetzsch einen halben Stuhl auf den Kopf stehend. Ihre Drucke besitzen keinen Titel, denn eigentlich macht sich sowieso jeder Betrachter seine eigenen Gedanken dazu.

Diese hängenden Arbeiten sind beidseitig bedruckt und bewegen sich, drehen sich im Luftzug. So entstehen immer wieder neue Sichtweisen auf die Kunst: V wie Victory sowie geometrische Formen auf langen Papierbahnen. Der Stuhl, eventuell ein Synonym? Vielleicht ist kein Platz mehr für Halbheiten, wer weiß. Die Künstlerin schmunzelt und schweigt.

Andere Arbeiten hängen an der Wand, vier Rollen aus dickem Papier liegen, auch sie sind bedruckt. An der Wand Drucke von Gitternetzen, die sich drehen und wenden und dabei immer wieder neue Formen bilden. Klar ist die Sprache von Gudrun Poetzsch. Formale Rhythmen lösen den klassisch gefassten Bildbegriff auf: Formreihen zwischen Bewegung und Gegenbewegung. Die Künstlerin nutzt Kartonagen und verschiedene Holzteile als Druckmodule.

Christian Ulrich nimmt Bezug zur eigenen Biografie

Rucksacktragend lässt Christian Ulrich einige seiner Figuren erscheinen. Das Päckchen, was wohl jeder Mensch individuell mit sich trägt. Seine Zeichnungen entstehen aus biografischen Bezügen. „Die eigene Biografie besteht aus Bewegung und Begegnung in der Wirklichkeit und in einem geistigen Raum, der es möglich macht, nach vorn und nach hinten aus der Gegenwart auszusteigen“, erklärt der Künstler.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu sehen ist auch ein Bild, in dem Hände aus dunklen Löchern eines Tisches herauskommen. Nur eine Frau wird sichtbar abgebildet. Sie hält die Séance, das Gespräch mit den Geistern, ab. Was wird sie wohl preisgeben? „Haus und Leiter“, ein anderes Bild, zeigt genau das, was der Titel verspricht.

Eröffnung am 22. Oktober

Der Kunstverein lädt gemeinsam mit den Künstlern ab 17 Uhr zur letzten Eröffnung in diesem Ausstellungsjahr ein. Alexandra Heimberger singt Lieder und Chansons, Christian Ulrich trägt eigene Texte vor. Geöffnet ist der Rote Pavillon jeweils mittwochs, donnerstags und sonnabends von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr.

Von Sabine Hügelland