Neubukow

Schöne Frauen erotisch in Szene gesetzt, historische Figuren am Meer Muscheln suchend, Landschaft im Wandel der Zeit, Boote, Leuchttürme und reetgedeckte Häuser – die neue Ausstellung im Bürgerhaus Neubukow zeigt bis zum 31. Oktober Malerei von Klaus Lindemann unter dem Titel „Pastell-Malerei an der Ostseeküs...