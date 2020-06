Neubukow

Er suchte und fand Troja: Heinrich Schliemann (1822-1890) bewegte mit seinen Ausgrabungen die Welt. Seine Geburtsstadt ist Neubukow, wo dem Kaufmann und Archäologen im Bürgerhaus eine Dauerausstellung gewidmet ist. Einer, der sich sehr intensiv mit Schliemann befasste, war Heinrich Alexander Stoll (1910-1977). Er schrieb in seinem Buch „Der Traum von Troja“ Heinrich Schliemanns Wirken 1954 in einer Biografie in nur 33 Tagen nieder.

Privataudienz beim Papst

Heinrich Alexander Stoll selbst jedoch war ebenfalls ein Mann mit einem sehr bewegten Leben, dem nun eine ganz besondere Ausstellung im gleichen Haus gewidmet ist. Sie verbleibt bis Ende September im Bürgerhaus. Diplomforstingenieur Burkhard Unterdörfer konzipierte mit der Historikerin Professorin Eva-Maria Engel eine Ausstellung mit sechs Tafeln zu Stolls Lebensweg und drei weitere über sein schriftstellerisches Lebenswerk, seine Arbeitsweise und seinen Freundeskreis. Dokumentiert werden auch besondere Ereignisse wie eine Privataudienz beim Papst 1966. Zu sehen sind auch Heinrich Alexander Stolls Schreibmaschine und Teile der persönlichen Sammlung. 36 Bücher schrieb der Autor in seinem Leben, die in einer Auflage von 2,7 Millionen Exemplaren erschienen. Dazu gehört auch „Der Traum von Troja“.

Kinderbücher, Sagen und Abhandlungen

„Unsereins lebt ja durch die Leser fort und überdauert so den leiblichen Tod“, sagte Heinrich Alexander Stoll einmal. Er setzte seinen norddeutschen Landsleuten Heinrich Schliemann, Johann Heinrich Voß und Johann Joachim Winckelmann literarische Denkmäler. Doch er schrieb auch Kinder-und Jugendliteratur, Romane, wissenschaftliche Abhandlungen sowie Bücher über die mecklenburgische Sagenwelt.

Seit seinem Rentenalter arbeitet Burkhard Unterdörfer intensiv an der Aufarbeitung von Stolls Nachlass. Auf den Schautafeln sind detaillierte Fakten über dessen Leben, von dem Unterdörfer so einiges mitbekam. „Es war sehr holprig. Mein Vater Gottfried Unterdörfer betätigte sich auch schriftstellerisch und kannte Heinrich Alexander Stoll.“, sagte er. „Ich war sechs Jahre alt, als ich von dem freundlichen Herrn, der zu Besuch kam und zu dem ich Onkel Alexander sagte, ein Plüschtier geschenkt bekam“, so der 68-Jährige. „Stoll und meine Eltern lernten sich 1956 auf einer Tagung kennen und standen bis zu seinem Tod im engen und intensiven Briefwechsel.“ Das sichere Auftreten und die Sprachkenntnisse des Schriftsteller beeindruckten auch den jungen Burkhard Unterdörfer, dem Heinrich Alexander Stoll seinen gesamten Nachlass vererbte. „Zwei Bildungsreisen machte ich mit ihm. 1970 hatte ich gerade meinen Führerschein in der Tasche und da Stoll ein schlechtes Sehvermögen besaß, bat er mich, ihn zu fahren“, so Burkhard Unterdörfer. „Er war für mich ein Freund und Vorbild. Jemand, von dem ich jede Menge lernen konnte“, sagte er. Heinrich Alexander Stoll studierte Theologie und Kunstgeschichte sowie klassische Archäologie in Rom.

Vikar mit Predigtverbot

Heinrich Alexander Stoll stand fest zu seiner Meinung, auch wenn das hieß, Einschränkungen hinzunehmen. So erhält er mit Beginn des Jahres 1935 die Mitteilung zum Reichsarbeitsdienst und weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen. Deshalb schrieb er Dr. Niklot Beste nach Neubukow, der ihn als Vikar zu sich holte. Ab März 1935 lebte und arbeitete er bei Beste. Doch er erhielt Predigtverbot, weil eine seiner Reden den Nationalsozialisten nicht gefiel.

In Neubukow entstanden auch die Erstlingswerke von Heinrich Alexander Stoll „ Theodor Kliefoth als Kirchenführer“ und „Die unterhaltsame Reise des Herrn Dr. Nugent durch Mecklenburg. Reisebriefe aus dem Jahr 1766“, die 1936 veröffentlicht wurden. Burkhard Unterdörfer arbeitet weiter daran, Stolls Dokumente zu katalogisieren.

Von Sabine Hügelland