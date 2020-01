Kägsdorf

Innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war auch in diesem Jahr wieder das „Zuparken“-Festival am Kägsdorfer Strand. Der Vorverkauf hatte am 5. Dezember begonnen, bereits am 9. Dezember waren die Tickets weg. Interessenten bleibt nun nur noch, sich auf die Warteliste setzen zu lassen und zu hoffen, auf diesem Weg doch noch eine Karte zu ergattern.

Seit 15 Jahren gibt es das Festival in Kägsdorf bereits. In diesem Jahr wird der Parkplatz am Strand vom 11. bis zum 14. Juni auch wieder zu einem Treffpunkt für VW-Kleinbusse, „Bulli“ genannt. 300 standen im vergangenen Jahr dicht an dicht. Die Besucher des „Zuparken“ können an Workshops teilnehmen und beispielsweise Ukulele spielen lernen. Außerdem bietet der Veranstalter, das Rostocker Unternehmen Supremesurf, die Möglichkeit, verschiedene Wassersportarten zu testen. Auf der Bühne am Strand werden Musiker unterschiedlicher Genres spielen. Namen gibt der Veranstalter aber noch nicht bekannt. In den Vorjahren war unter anderem Marteria dort aufgetreten.

Im Jahr 2017 sah es so aus, als könnte es das letzte „Zuparken“ gewesen sein. Weil das Festivalgelände in einem Landschaftsschutzgebiet nahe dem Naturschutzgebiet Riedensee liegt, brauchten die Veranstalter eine Ausnahmegenehmigung. Umweltschützer hatten unter anderem den Lärm beklagt, der von dem Festival ausgeht. Unter Auflagen – wie beispielsweise der Begleitung und Überwachung durch ein Gutachterbüro – konnte das „Zuparken“ 2018 schließlich doch stattfinden.

Um Umweltbeeinträchtigungen durch das Festival zu reduzieren, ist die Teilnehmerzahl auf 1000 Besucher begrenzt.

Von Cora Meyer