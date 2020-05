Bad Doberan

Unbekannte haben ein Auto in Bad Doberan mit brauner Farbe übergossen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schaden am Freitag um 6 Uhr angezeigt. Das Auto war in der Dammchaussee abgestellt. Zudem sei die Luft aus den Reifen gelassen worden. Der Schaden liege bei 1500 Euro.

Von Anja Levien