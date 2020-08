Rostock

Wo Parkplätze besonders begehrt sind, da können wir besonders viel kassieren: Nach diesem Motto scheint die Hansestadt Rostock ihre Gebühren zu staffeln. Wer sein Auto in Warnemünde nur kurz abstellen will, darf das in der Sommersaison für einen Euro. Eine Stunde kostet dann schon stolze drei Euro.

Auf Platz zwei in Rostock: die Zone A in der Stadtmitte. Dort sind täglich von 8 bis 19 Uhr satte zwei Euro pro Stunde fällig. Außerhalb der City und Warnemünde zahlen Autofahrer je nach Stadtteil und Zone zwischen 50 Cent und 1,50 Euro.

Anzeige

Fahrer von E-Autos zahlen in Rostock nichts

Diese Gebühr spart, wer ein Elekroauto fährt. Es darf in Rostock nach einer neuen Gebührenordnung kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen stehen. Das Privileg gilt für alle Fahrzeuge mit E-Kennzeichen. Dieses Nummernschild bekommen nicht nur rein elektrisch betriebene Autos, sondern auch Plug-in-Hybride und Wasserstoff-Fahrzeuge. Zu den Parkplätzen mit E-Auto-Privileg gehören der Kirchenplatz in Warnemünde, der Parkplatz auf der Silohalbinsel und alle mit Automaten ausgestatteten Stellplätze am Straßenrand. Zahlen muss dagegen, wer sein Elektromobil auf einem privat betriebenen Platzplatz abgestellt – wie dem der Parkhausgesellschaft Rostock (PGR) im Stadthafen.

Weitere OZ+ Artikel

Wismars größter Parkplatz ist der am Schiffbauerdamm. Quelle: Kerstin Schröder

Die PGR bietet zahlreiche Stellplätze in Parkhäusern und Tiefgaragen an. Dort ist mindestens ein Euro fällig. Das ist die Gebühr für eine Stunde. Allerdings macht die PGR ein besonderes Angebot für die Parkhäuser: die Parkwertkarte. Mit ihr sparen Autofahrer zehn Prozent der Gebühren. Ein weiterer Vorteil: Die Karte mit einem Startguthaben von einem Euro kostet nur 50 Cent. Autofahrer können sie am Kassenautomaten mit bis zu 50 Euro aufladen. Die PGR betreibt das City-Parkhaus in der Langen Straße, die Tiefgarage an den Hafenterrassen, das Parkhaus am Gericht in der August-Bebel-Straße und das Parkhaus am Universitätsklinikum, Schillingallee/Ecke Kopernikusstraße.

In Wismar ist das Parken in der Tiefgarage besonders teuer

Wismar verlangt für die ersten 30 Minuten 50 Cent. Ausnahme ist die Zone 1 in der Innenstadt. Dort dürfen Autofahrer ihren Wagen für das gleiche Geld nur 20 Minuten stehen lassen. Das Parken in der Tiefgarage in der Papenstraße ist deutlich teurer. Dort sind mindestens 1,50 Euro fällig. Diese Gebühr gilt für jede angefangene Stunde zwischen 7 Uhr und 19. Kostenfrei ist das Parken in Wismar im Schiffbauerdamm, in der Kopenhagener Straße, der Kanalstraße und dem Weidendamm.

In Bad Doberan zahlt der Richtigparker mindestens 20 Cent. Für jede Stunde sind 50 Cent fällig. Nur auf dem Parkplatz am Münster schlägt die Stadt mehr zu. Dort verlangt sie für jede Stunde einen Euro.

Rostock kassiert am meisten Die Städte in Mecklenburg nehmen Jahr für Jahr mehrere Millionen Euro an Parkgebühren ein. Spitzenreiter ist Rostock mit 2,72 Millionen Euro in 2019. Platz zwei: Wismar mit 1,85 Millionen Euro. Schwerin kassierte im vorigen Jahr 1,14 Millionen Euro. Grundlage für das Kassieren ist das Straßenverkehrsgesetz. Es erlaubt den Kommunen Gebühren zu erheben für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auf öffentlichen Parkplätzen in Heiligendamm zahlen Autofahrer 50 Cent pro Stunde – mit einer Ausnahme. Auf dem Waldparkplatz in der Kühlungsborner Straße verlangt die Kommune nur 35 Cent für dieselbe Zeit.

Das Ostseebad Kühlungsborn hält es mit den Parkgebühren sehr unterschiedlich. Eine Stunde auf dem Parkplatz „Konzertgarten West“ kostet drei Euro. Das ist der Spitzensatz in Kühlungsborn. Auf vielen anderen Parkplätzen verlangt die Stadt nur 50 Cent oder einen Euro. An den Parkplätzen Konzertgarten Ost, Schulzentrift und Poststraße können Autofahrer ein kostenloses Ticket für eine halbe Stunde lösen.

Parkscheinautomaten stehen auch in der Innenstadt von Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

In Grevesmühlen kostet ein Parkschein mindestens 50 Cent. Das ist die Gebühr pro Stunde. In den ersten 30 Minuten heißt es in Grevesmühlen, wie in vielen Städten und Gemeinden: Frei parken!

Die sogenannte „Brötchentasten“ gibt’s auch in Boltenhagen. Sie ist das Richtige für Autofahrer, die mal kurz zum Bäcker gehen, ein Rezept in der Apotheke einlösen oder Kontoauszüge holen. Der Automat steht am Döner-King. Wer dort zuerst die gelbe Taste drückt und dann die grüne, der bekommt ein kostenloses Ticket für eine halbe Stunde.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz