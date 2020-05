Autokino in Bad Doberan: Filmvergnügen auf dem Parkplatz

Bad Doberan

Auf der Rennbahn zwischen Bad Doberan und Heiligendamm steht eine große Leinwand. Davor zahlreiche Autos. Der Kino- und Kulturverein Bad Doberan hat in Zusammenarbeit mit Antenne-MV das Autokino ins Leben gerufen. Mit Erfolg.

Gunnar Blöhe sitzt allein in seinem Auto. „Ich wollte erst mal sehen, wie das so von der Qualität ist, aber ich bin angenehm überrascht und komme wohl mit Freunden wieder“, sagt der 47-Jährige. „Den Film hatte ich schon im Hinterkopf und auf das Autokino bin ich durch Facebook aufmerksam geworden.“ Und meint noch: „Ich sitze in meinem Auto wie in einem Wohnzimmer, habe zwar Kuchen mit, wusste aber nicht, dass ich mir hier auch Essen bestellen kann.“ Ein Schnitzel sollte es dann sein.

Dafür sorgt der Schaustellerbetrieb Upleger aus Reddelich. „Wir haben ja Berufsverbot bis Ende August und machen nun aus der Not eine Tugend“, sagt Steve Upleger, der mit seiner Frau und weiteren Verwandten dort Kulinarisches anbietet.

Bequemer als im Kinosessel

„Wir waren schon im Kühlungsborner Strandkorbkino. Da ist es auch toll“, sagt Sarah Wenzel aus Rostock. „Ich hatte ja Bedenken wegen der Helligkeit um 18 Uhr und dem starken Wind, aber das ist alles super zu sehen“, so die 33-Jährige. Ihre Freundin zeigt auf ihren Bauch: „Im Auto kann ich den Sitz bequem nach hinten stellen, das macht es mir angenehmer als im Kino, weil ich ein Baby erwarte“, so Melanie Knorr.

„In Kanada war ich das erste Mal in einem Autokino und sah Jurassic Park“, erinnert sich Ralf Riedel aus Kühlungsborn. „Weil ich einen Tipp bekommen habe, dass der Film heute gut sein soll, sind wir hier“, so der 47-Jährige, der mit seiner Frau im Auto sitzt. Gezeigt wird „Kahlschlag“. Seine Eltern schauen im Fahrzeug dahinter zu. „Ich liebe ja das Doberaner Kino und wollte mal sehen, wie das Autokino so ist, egal was spielt“, sagt die Mutter Susanne Riedel.

Freiwillige Helfer beim Autokino

Steffen Drewes ist freiwilliger Helfer. „Der Kinoverein suchte Helfer. Ich wollte unterstützen.“ So wie auch Carolin Gorczewitz. „Meine Arbeit beginnt erst nächste Woche wieder.“

Steffen Drewes ist einer der vielen freiwilligen Helfer auf der Rennbahn, die dafür sorgen, dass jeder seinen Platz bekommt. Quelle: Sabine Hügelland

Amir Moll putzt vor Beginn schnell noch seine Autoscheiben: „Irgendwie finde ich das skurril hier. Auf einer Wiese, die Sonne scheint, es ist hell statt dunkel wie im Kino“, so der 44-jährige Schweriner.

„Weil der Regisseur Rostocker ist, interessierte uns der Film und wir wollten unbedingt einmal in ein Autokino“, sagt Sophie Schulz. „In Wismar und Güstrow gibt es auch welche, aber Heiligendamm ist das beste“, so die 28- jährige Rostockerin.

Carolin Gorczewitz folgte dem Aufruf des Kinovereins um Hilfe und weist die Autofahrer am Eingang ein. Quelle: Sabine Hügelland

Mit der Neuverfilmung „König der Löwen“ am 30. April begann die Saison des Autokinos auf der Rennbahn Heiligendamm. „Um die 33 Fahrzeuge waren da, das war in Ordnung“, sagte Torsten Schellin, Vorsitzender des Kino- und Kulturvereins Bad Doberan. Das Autokino ist aus der Not heraus geboren, weil in der Coronazeit das Kamp-Kino schließen musste. Die 39 Mitglieder des Kinovereins helfen alle mit.

2000 Zuschauer am Premieren-Wochenende

„Das Premiere-Wochenende mit über 2000 Zuschauern stemmten wir allein“, so Schellin. Freunde des Vereins, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Doberan, des Deutschen Roten Kreuzes „und einige, die sich aufgrund der Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung meldeten, stehen uns unterstützend zur Seite, das ist toll“, freut er sich. „Wir versuchen die Mischung zu halten und bieten mindestens einen Kinderfilm pro Tag und zwei Erwachsenenfilme“, sagt Schellin.

„Jetzt machen wir Programmkino wie „Rocketman“ sowie „ Lindenberg! Mach Dein Ding“ und Kultfilme wie Dirty Dancing. Das muss sich ja auch wirtschaftlich tragen für alle Partner.“ Das sind Antenne MV und andere. Die Stadt Bad Doberan unterstützt ebenfalls.

Zukunft des Autokinos noch ungewiss

Wie es mit dem Autokino nach Corona weitergeht, steht jedoch noch nicht eindeutig fest. „Das wäre betriebswirtschaftlich schwer durchzuhalten mit der LED-Wand und die Kosten für die Kinogänger wären zu hoch. Jetzt haben wir Spezialpreise erhalten.“

Programm Autokino Freitag, 8.Mai: 15 Uhr Die kleine Hexe (D 2018, 103 Min.), 18 Uhr Rocketman ( USA 2019, 122 Min.), 21.15 Uhr The Expendables ( USA 2010, 104 Min.) Sonnabend, 9.Mai: , 15 Uhr Vaiana ( USA 2016, 103 Min.), 18 Uhr Klassentreffen 1.0 (D 2018, 127 Min.), 21.15 Uhr Das perfekte Geheimnis (D 2019, 111 Min.) Sonntag, 10. Mai, 14.30 Uhr: Arlo & Spot ( USA 2015, 94 Min.),17 Uhr Die Känguru-Chroniken (D 2020, 92 Min.), 20 Uhr Lindenberg! Mach Dein Ding (D 2020, 135 Min.)

Natürlich herrschen auf der Rennbahn auch die Coronabestimmungen. „Zwei Erwachsene dürfen in einem Auto zuschauen und bezahlen 20 Euro.“ Für die Kinderfilme werden 15 Euro genommen. „Da dürfen sich drei Personen einer Kernfamilie in einem Auto befinden.“ Ist sie größer, kann für fünf Euro nachgebucht werden. „Die Corona-Vorschrift ist jedoch so, dass nur online gebucht werden kann. Die fünf Euro gehen dann an uns“, erklärt Schellin. „Wir hoffen, dass zahlreiche Besucher zu uns finden.“

Das Programm gibt es unter www.kino-verein.de.

Von Sabine Hügelland