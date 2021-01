Bartenshagen

Die Stille und unberührte Natur suchend, ließen Jürgen Reich und seine Frau Angelika 30 Jahre lang Urlaub auf der Peene treu bleiben. „Naturschatz Peene“ ist eines seiner neuesten Bücher, im klassischen Format wie auch seine Kranich-Bücher, erschienen im Hinstorff-Verlag für 14,90 Euro.

Seine Fotografien sind eine Kombination aus einem ausgezeichneten Fotoblick, verbunden mit dem Beherrschen der Fotografie und einem großen Herzen für Mutter Natur. Jürgen Reich ist Naturschutzwart im Nationalparkamt Vorpommern. Er betreut die Insel „Heuwiese“ und engagiert sich im Winterhalbjahr als Vogelwart auf der „Barther Oie“. Seit der Wende arbeitet er in Bartenshagen gemeinsam mit seiner Frau in der eigenen Keramikwerkstatt.

Peene-Buch ist für Paddler und Naturliebhaber

„Naturschatz Peene“ richtet sich an Naturliebhaber allgemein, ist aber auch direkt für Paddler gedacht, denn es gibt viel Wissen und praktische Tipps für schöne Erlebnisse mit auf den Weg. Es beginnt in Malchin und endet an der offenen Ostsee bei Usedom. Mit einem geborgten DDR-Pouch-Paddelboot aus Eschenholz, bezogen mit gummiertem Stoff, fing alles an. Inzwischen sind er und seine Frau in einem moderneren Canadier unterwegs.

Angelika Reich muss beim Paddeln alles ertragen: die Millionen Mücken, die manchmal auch auf Fotos sichtbar werden, sowie Unwetter, Kälte und drohendes Kentern. „Wenn ich alleine unterwegs bin, sagt sie sich immer: Er macht keine gefährlichen Sachen, weil er ja seine teure Fotoausrüstung mit sich führt“, sagte Jürgen Reich und muss schmunzeln.

„In mir entstehen die Bilder meist schon im Kopf, bevor ich aufbreche. Ich kenne die Landschaften sehr gut und weiß daher, wo die interessantesten Szenen zu finden sind, wann das Licht am besten und welches Naturschauspiel dort zu beobachten ist.“ Für gelungene Fotos gehöre jedoch Glück auch dazu.

„Neue Wildnis in MV“ ist Gemeinschaftsprojekt

Ebenfalls in diesem Jahr erschienen – aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Nationalparks in MV – ist das Buch „Neue Wildnis in MV“, gemeinsam mit den Fotografen Monika Lawrenz sowie Roman Vitt. „Dafür wählten wir unsere besten Arbeiten aus“, ließ Reich wissen.

Die Fotografien in dem Nationalpark-Buch sind einzigartig und lassen beim Betrachten immer wieder staunen, wie schön MVs Natur ist. Es kostet 28,50 Euro, wurde von der Michael-Succow-Stiftung gefördert und erschien im Tecklenborg-Verlag.

Geschützte Tiere auf der Peene

An die 120 Kilometer lang ist die Peene, die ursprünglich aus riesigen eiszeitlichen Schmelzwassern entstand. Links und rechts von ihr befinden sich renaturierte Moore. „Es gibt Untersuchungen, dass auf der Peene pro Kilometer durchschnittlich ein Biber und ein Fischotter kommen. Das ist die höchste bisher bekannte Besiedelungsdichte dieser geschützten Tiere.“

Das Coverbild des Buches „Naturschatz Peene“. Quelle: Jürgen Reich

Hirsche, Kranich, Biber und Co. im Bild

Mittlerweile gibt es dort kleine Campingstellen, aber die Zahl der Paddler hält sich in Grenzen. So bleibt die Peene ein Kleinod für Naturliebhaber wie die Familie Reich. Mit dem Peene-Buch, das gefördert wurde von der Michael-Succow-Stiftung, der Stiftung Umwelt und Naturschutz MV, Emsland Moormuseum sowie der Flächenagentur MV, schuf der 64-Jährige ein Werk mit ästhetischen Fotografien, das Einblick gibt in den Naturpark „Flusslandschaft Peenetal“.

Hirsche, Kraniche, Biber, Waschbären und Co. konnte er mit seiner lautlosen Profikamera einfangen. „Die Bibertaufe auf Seite 51, das war etwas Besonderes“, sagte Reich. Mehr möchte er nicht verraten, um Lesern die Spannung in der erlebten Geschichte dazu nicht vorwegzunehmen.

Jürgen Reich hatte großes Glück, solch ein Bild zu bekommen: Wildschwein und Kraniche im Einklang. Quelle: Jürgen Reich

Niemand könne einfach so losziehen und erwarten, gleich bei der ersten Exkursion viele hochwertige Naturfotos zu erhalten. Deshalb braucht der Fotograf für seine Bücher oft Jahre, bis sie fertig sind. Dazu kommen die Unwägbarkeiten des Wetters.

Nächstes Buch bereits im Kopf

Jürgen Reich begann seine Autorentätigkeit mit einem Kranichbuch. Das steht noch heute auf der Bestsellerliste des Hinstorff-Verlages. „2000 fragte ich dort nach, ob sie Fotografien von mir wollen. Dank Bärbel Mundt-König erhielt ich die Chance, gleich ein ganzes Buch zu machen.“ Jetzt sammelt er Stoff für sein nächstes Buch mit ausgewählten fotografischen Schmuckstücken. „Ich lasse mir damit aber Zeit.“

ISBN für das Peene-Buch: 978-3-356-02238-4, „Neue Wildnis in MV“ 978-3-944327-79-2

Von Sabine Hügelland