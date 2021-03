B 105 in Bad Doberan ab Freitag gesperrt

Bad Doberan

Die B 105 in Bad Doberan wird mehrere Tage voll gesperrt. Wie die Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH informiert, wird die Sperrung voraussichtlich von Freitag, 7 Uhr, bis Dienstag, 16. März, 18 Uhr dauern. Grund dafür sind Gleisinstandsetzungsmaßnahmen. Für die Bäderbahn Molli wird zwischen Bahnhof Bad Doberan und Haltestelle Rennbahn ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Kreuzung B105/ Alexandrinenplatz / Bahnhofstraße bleibt aus Richtung Hohenfelde, Stadt und Kröpelin kommend befahrbar. Ein Abbiegen in Richtung Rostock ist nicht möglich. Die Baumaßnahmen sind notwendig geworden, da sich die Gleistragplatten abgesenkt haben.

Am Gleis ist an dieser Stelle der Strecke seit Mitte der 1990er Jahren nichts mehr gemacht worden und insbesondere der Bahnübergang B 105 durch Schwerlastverkehr stark beansprucht, informiert die Bäderbahn. „Wir werden die Gleistragplatten ausbauen und uns den Untergrund, der in diesem Bereich durch Rüttelstopfsäulen stabilisiert ist, genau anschauen.“, erklärt Michael Mißlitz, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli. „Das Gleis zwischen beiden Bahnübergängen besteht aus uralten Holzschwellen in einem Kiesbett.“ Die Arbeiten am Gleis werden von der TGR – Tief-, Gleis- und Ingenieurbau Rostock durchgeführt.

Durch die Bauarbeiten wird der Molli-Streckenabschnitt zwischen Bahnhof Bad Doberan und Haltestelle Rennbahn vom 12. bis 23. März gesperrt. In diesem Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr fahren. Zwischen Kühlungsborn West und dem Haltepunkt Rennbahn verkehrt der Molli planmäßig. Der Sonderfahrplan ist unter www.molli-bahn.de veröffentlicht.

Von Anja Levien