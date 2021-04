B 105 in Bargeshagen wird halbseitig gesperrt

Bargeshagen

Seit Anfang April laufen die Arbeiten des Zweckverbands Kühlung für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Hauptstraße in Bargeshagen. Ab Freitag, 23. April, muss die B 105 dafür täglich halbseitig gesperrt werden. Darüber informiert der Zweckverband.

„Die Sperrung erfolgt aus Rostock kommend abschnittsweise bis zur ,Alten Molkerei’.“ Eine Ampel wird den Verkehr regeln. Die halbseitige Sperrung gilt täglich ab 8.30 Uhr bis abends und soll drei Wochen dauern. Mit den Bauarbeiten wurde die MTS GmbH Demmin beauftragt. 400 000 Euro werden hier verbaut. Die gesamten Bauarbeiten sollen im Juli abgeschlossen sein.

Weitere Sperrungen in der Region Bad Doberan

Derzeit gibt es mehrere Sperrungen in der Region Bad Doberan. So ist in Bad Doberan die Beethovenstraße wegen Brückenbauarbeiten bis Ende des Jahres voll gesperrt. In Kühlungsborn ist die Schlossstraße zwischen Kreuzung Grüner Weg bis zur Gaststätte „Muttis gute Stube“ voll gesperrt.

Wer von Neubukow nach Kühlungsborn möchte, muss eine Umleitung fahren. Die Landesstraße wird zwischen Zweedorf und Westorfer Kreuzung saniert und ist voraussichtlich bis zum 30. April voll gesperrt.

Von Anja Levien