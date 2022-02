Rostock

Damit Autofahrer künftig schneller von der B 105 aus Sievershagen in Richtung Gewerbegebiet Schutow in Rostock kommen, sollen sie eine zweite Linksabbiegerspur bekommen. So sehen es die Pläne der zuständigen Verkehrsexperten vor.

Die Kreuzung zwischen Bundes- und der Evershäger Messestraße muss umgebaut werden, weil es derzeit häufig zu Rückstaus kommt. Doch der zuständige Ortsbeirat hat eine alternative Idee, die am Dienstagabend auch einem Großteil der Mitglieder des Bauausschusses der Bürgerschaft gefiel.

Statt eine neue Straße zu bauen, soll die Stadt besser auf nachhaltige Lösungen setzen, wie beispielsweise Park-and-Ride-Konzepte. Es sei davon auszugehen, dass künftig in ganz Rostock weniger Pkw-Verkehr herrsche, sagte Claudia Schulz (Grüne), die Mitglied in beiden Gremien ist. Statt jetzt kurzfristig eine neue Abbiegerspur zu bauen, würde es reichen, die bestehende nach hinten zu verlängern, um Staus zu mindern. Es müsse langfristig gedacht werden.

Neue Möbelhäuser ziehen mehr Kunden mit Auto an

Langfristig gedacht war die zusätzliche Linksabbiegerspur jedoch auch. Die sei bereits seit Jahren fest im Bebauungsplan (B-Plan) für das Gewerbegebiet in Schutow verankert, sagte Claudia Kruse vom Rostocker Amt für Mobilität, denn das soll wachsen.

Ansiedeln wollen sich neben dem bereits bestehenden schwedischen Möbelriesen Ikea in den kommenden Jahren unter anderem Möbel Kraft und der französische Sportartikelhersteller Decathlon. Dann sei mit noch mehr Verkehr zu rechnen – und kaum mit Kunden, die auf das Auto verzichten und mit Bus und Bahn zum Möbelkauf fahren.

Park-and-Ride-Konzept erst mit Bahnanbindung möglich

Ein vernünftiges Park-and-Ride-Konzept sei ohnehin erst dann möglich, wenn die Bahn bis nach Schutow fahre, so Kruse. Das war bei der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) zwar immer mal wieder im Gespräch. Wann und ob das aber jemals der Fall sein wird, steht in den Sternen. Bisher biegt die Straßenbahn in Reutershagen Richtung Marienehe ab und fährt dann durch den Nordwesten weiter. Bis zum Gewerbegebiet Schutow fährt nur ein Bus.

Dem Prüfauftrag stimmten die Mitglieder des Bauausschusses der Bürgerschaft am Ende aber dennoch zu. Ob auf die neue Linksabbiegerspur verzichtet werden kann und andere Varianten den Vorzug bekommen sollen, entscheidet schließlich die Bürgerschaft. Falls nicht, will das zuständige Straßenbauamt Stralsund im Herbst mit den für sechs Monate angesetzten Arbeiten beginnen.

Von Katrin Zimmer