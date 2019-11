Rostocker Verlegerin von DDR-Autoren hört auf

Bargeshagen

Mit dem Buch „Bilder aus dem Dorfleben“ von Johannes Gillhoff begann ihre Arbeit als Verlegerin. An die 780 Bücher von 300 Autoren brachte Angelika Bruhn in ihrem BS-Verlag Rostock in den fast 20 Jahren des Bestehens heraus. „Es hat Spaß gemacht, aber irgendwann möchte ich auch zur Ruhe kommen“, sagt die gebürtige Rostockerin, die seit 2000 in Börgerende lebt. „Im Februar 2020 schließe ich zu. Das habe ich Anfang des Jahres entschieden“, sagt Angelika Bruhn. „Seit der Wende bin ich selbstständig und konnte nie Urlaub machen. Das möchten mein Mann und ich nun nachholen.“ In die Alpen soll es gehen. „Und ich möchte ihm die schönsten Plätze der ehemaligen DDR zeigen.“

Angelika Bruhn wird im April des kommenden Jahres 70. Sie wirkt gelassen, auch ein bisschen stolz. „Es geht mir gut mit meinem Entschluss“, sagt sie. „Es gibt nur noch viel zu tun. Mit einem Verlag trägt man große Verantwortung.“ Ganz ruhig um ihre Person wird es wohl dennoch nicht werden. 2020 übernimmt sie für ein Jahr die Präsidentschaft im Inner Wheel Club Heiligendamm, dem sie seit gut zehn Jahren angehört.

Am Anfang standen Werke bekannter DDR-Autoren

Historische Romane, Kurzgeschichten, Erzählungen, Romane, Reportagen, Reisebeschreibungen, Lebenserinnerungen, Krimis, Kinder- und Jugendbücher sowie über 70 Titel in plattdeutscher Sprache gab sie erfolgreich heraus. Oft waren die Bücher mit persönlichen, manchmal sehr dramatischen Geschichten verknüpft – sie kennt sie alle.

Ihre ersten Bücher sind Werke bekannter DDR-Autoren, Werke, die durch die Wende unter die Räder kamen. Die Reihe „Das verbrannte Buch“ entstand 2003, zum 70. Jahrestag der Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten von Autoren aus Mecklenburg-Vorpommern, die auf der Liste des unerwünschten Schriftgutes der Nazis standen.

Keinen Nachfolger gefunden

Erfahrene und weniger erfahrene Autoren aus MV gaben ihre Herzensprojekte in Angelika Bruhns Hände. Immer legte sie großen Wert auf ein gutes Miteinander und ging mit Leib und Seele ihrer Arbeit nach. Von jedem ihrer Autoren verabschiedete sie sich persönlich. „Ich bin dankbar, dass sie und die Leser mir die Treue hielten und ich diese Zeit nun mit schönen Autorengesprächen beenden kann.“

Sie sei dennoch traurig, niemanden gefunden zu haben, der den Verlag weiterführen wollte. „Nun habe ich damit abgeschlossen.“ Eine Nachfolge wird es also nicht geben. Auf ihrer Website ist zu lesen: „Der Buchmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, so dass es kaum noch Sinn macht, Kraft in neue Ideen zu investieren.“ Unterm Strich, mache ihr sogar das Auflösen des Verlages noch Spaß, sagt sie. „Einige Autoren waren sehr traurig, dennoch zeigten sie Verständnis.“

„Ich bin schon traurig über ihre Entscheidung, kann ihren Entschluss jedoch nachvollziehen. Sie gab mir die Möglichkeit, viele Autoren kennenzulernen und Bücher zu illustrieren.“ Quelle: Sabine Hügelland

Bücher im Bestand der Landes- und Deutschen Bibliothek

So ergeht es auch der Leiterin des Bad Doberaner Kunsthofes Uta Ehlers, bei der Angelika Bruhn jetzt zum zehnten Jubiläum ausstellt: „Ich kann ihren Entschluss jedoch nachvollziehen und bin ihr sehr dankbar für die Möglichkeit, so viele Bücher illustrieren zu können.“

Ihr letztes gemeinsames Werk ist auch das letzte Buch, welches im BS-Verlag erschien: „Das goldene Schlüsselchen oder Die Abenteuer des Burattino“ von Theodor Nebl mit Illustrationen von Uta Ehlers. Bis Februar bleiben viele der im BS-Verlag erschienenen Bücher im Kunsthof und können dort erworben werden. Außerdem sind alle Bücher im Bestand der Landes- und Deutschen Bibliothek.

Als Angelika Bruhn, ehemals Ingenieurökonomin in leitender Position, im Verlagswesen begann, hatte die Quereinsteigerin bereits Erfahrung im Schreiben von Manuskripten bis zur druckreifen Arbeit. Denn nach der Wende gründete sie das erste Büroserviceunternehmen in Rostock. Mit dem Umzug des Verlages 2007 von Rostock nach Bargeshagen orientierte sie sich stärker an Autoren aus Bad Doberan und Umgebung. „Nun hoffe ich, fit und gesund zu bleiben und gehe ins Fitnessstudio“, sagt Angelika Bruhn. „Meine Oma sagte immer: ‚So wie es kommt, ist es richtig‘.“

Von Sabine Hügelland