Wichmannsdorf

Im Backhaus ging wieder alles weg wie warme Semmeln: Alle vierzehn Tage von Mai bis Oktober stehen einige der 50 Mitglieder der „ Initiative für Wichmannsdorf“ ab 5 Uhr morgens in ihrer Backstube. Ab 9 Uhr drängeln sich dann die Kunden im kleinen Raum, dessen Tür immer schnell geschlossen werden muss, damit der Hefeteig nicht in sich zusammensackt. Das ist schwer einzuhalten bei dem großen Andrang – und deshalb soll ein Vorbau entstehen. Hübsch und passend zum Rest des Gebäudes.

Sozialer Aspekt war wichtig für Förderung

Andreas Renner übergab der Initiative jetzt im Auftrag von Leader den Fördermittelbescheid von 20 477 Euro. Damit ist die Gesamtsumme von 27 075 Euro fast gedeckt. Den Rest übernimmt die Initiative. „Bedingung ist, dass eine Fachfirma die Arbeiten ausführt“, sagte er. Renner brachte auch eine Plakette der Leaderförderung mit, die am Haus befestigt wird. „Für jedes Projekt gibt es 26 Auswahlkriterien. 70 Projekte galt es durchzusehen. Eine Wahl zu treffen, ist oft nicht leicht“, so Renner. Ausschlaggebend für Wichmannsdorf war unter anderem auch der soziale Aspekt, den das Backhaus besitzt, weil es zum Treffpunkt im Dorf wurde. „Durch den zusätzlichen Raum kann die Dorfgemeinschaft sich besser in die Vereinsarbeit integrieren“, so Andreas Renner.

Das kleine Backhaus in Wichmannsdorf platzt während des Backtages aus allen Nähten. Quelle: Sabine Hügelland

Leader ist ein flexibles und breit aufgestelltes Förderinstrument zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Im Landkreis Rostock gibt es zwei Lokale Aktionsgruppen (LAG) als zentrale Instrumente von Leader. Andreas Renner gehört seit 2001 der LAG „ Ostsee DBR“ des Altkreises Bad Doberan mit 14 Mitgliedern an. Die LAG entscheidet vor Ort, was gefördert werden soll, um den Herausforderungen der Region gerecht zu werden.

Anbau soll harmonisch zum Haus passen

Die Zimmerei Mirko Fedtke GmbH legte bereits die Bodenplatte für den Anbau. „Die Fenster werden rausgenommen und in den Vorbau eingesetzt. Wir reichen dann die Backwaren aus den Nischen an die Kunden“, sagt die Vorsitzende der „ Initiative für Wichmannsdorf“, Bärbel Altenburger. Um die 15 Quadratmeter groß wird der Anbau. „Die Symmetrie des Daches muss erhalten bleiben und überhaupt muss er harmonisch zum Haus passen“, sagte Jürgen Lieske, ebenfalls Mitglied.

Helga und Harald Grabow waren erstmals im Backhaus Wichmannsdorf und erwarben gleich ein Sortiment des Angebotes. Gemütlich ließen sie es sich davor in einem der beiden Unterstände schmecken. Quelle: Sabine Hügelland

Er knetet gerade fleißig den Teig, als Grada Fischer etwas einkaufen möchte: „Ich habe davon aus der OZ erfahren und bin begeistert, was es hier gibt“, so die Rostockerin. Aus Sildemow kamen Helga und Harald Grabow, auch die erfuhren es aus der Zeitung und saßen gemütlich draußen, um ein kleines Festmahl abzuhalten. Währenddessen schwitzten die Bäcker ordentlich in der Stube mit dem Holzofen.

Backhaus wurde als Kneipen-Ersatz geschaffen

Der Verein bringt Leben ins um die 110 Einwohner zählende Dorf, das am 31. August seine 800-Jahrfeier begeht. Die Initiative existiert seit 2008 und begann mit sieben Mitgliedern. Das 24 Quadratmeter große Backhaus wurde 2010 anlässlich der Vereinsarbeit in Eigeninitiative erbaut. Die Initiative gründete sich mit dem Ziel der Förderung und Entwicklung der Kultur, der Touristik und der Lebensqualität von Wichmannsdorf. Deshalb ist das Kommunikations-Zentrum auch offen für Filmabende, Vorträge und anderes. „Unter dem Dach gibt es noch einen kleinen Raum. Wir bieten das Haus auch für Feierlichkeiten an“, sagt die Vorsitzende.

„Es gibt keine Kneipe im Ort, wo sich die Dorfbewohner treffen können. So kamen wir auf ein Backhaus“, sagt Bärbel Altenburger. Um die 100 Brote in vier Sorten, vier verschiedene Brötchensorten und zwei bis vier Blechkuchen werden jeweils zubereitet. Ab 9 Uhr gibt es Brötchen, ab 11 Uhr das erste Brot und Kuchen, von denen es bis zu acht zur Auswahl gibt. Um 16 Uhr schließt die Backstube. Der nächste Backtag findet am 17. August statt.

Sabine Hügelland