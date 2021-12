Die Teilnehmer trafen sich am Mittwochabend in Bad Doberan, um zusammen spazieren zu gehen. Sie wollten darauf aufmerksam machen, dass sie gegen die Corona-Maßnahmen sind, betonten einige Demonstranten. Allerdings sei es nicht die Absicht, mit der Aktion zu spalten. Man stehe für das Motto „Leben und leben lassen“, so eine Frau.