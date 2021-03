Bad Doberan

Pflegedienste haben immer mehr zu tun. Es ist eine Arbeit mit großer Verantwortung für den Menschen, der umsorgt wird. Vor 25 Jahren entschloss sich die examinierte Krankenschwester Irmtraud Kords dazu, in die Selbstständigkeit zu gehen und die häusliche Krankenpflege „Pflegebienchen“ ins Leben zu rufen. Die Büros befinden sich in Bad Doberan Am Waldrand.

„Die Arbeit mit Älteren machte mir immer Spaß“, sagt die 62-Jährige. Sie lernte an der Universitätsklinik in Rostock und arbeitete zuerst im Krankenhaus von Kühlungsborn. Aus familiären Gründen zog sie nach Bad Doberan und war als leitende Schwester zwölf Jahre in einem Pflegeheim der Münsterstadt tätig. „Es war eine schöne Arbeit, aber ich wollte einiges anders machen und so ging ich eigene Wege“, sagt sie. Um die 40 Mitarbeiter, darunter auch Teilzeitangestellte, hat Irmtraud Kords inzwischen. Begonnen hat sie mit zwei Mitarbeitern.

Unterstützung zu Hause erhalten

„Unsere Pflegebienchen unterstützen Menschen in Bad Doberan und Umgebung, die aufgrund ihres Alters oder einer Erkrankung regelmäßig auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind“, sagt sie. „Und die in ihrem eigenen Zuhause bleiben möchten. Respekt und Achtung sind die Grundlage unserer Arbeit. Wir pflegen unsere Klienten so, wie sie gepflegt werden möchten“, sagt Irmtraud Kords.

Wartezeiten vermeiden

Die Pflegebienchen achten darauf, möglichst im abgesprochen Zeitraum bei ihren Klienten zu erscheinen, damit sie keine Wartezeiten haben. „Ich kenne das aus Großstädten wie Hamburg. Da wird angegeben, dass die Pfleger zwischen 8 und 12 Uhr irgendwann erscheinen“, so Irmtraud Kords. Das wollen wir unseren Klienten nicht zumuten.“

Sollte doch einmal eine kleine Verzögerung eintreffen, „dann machen sie sich eher Sorgen um uns, ob uns etwas zugestoßen ist“, berichtet sie. „Wir erfahren sehr viel Dankbarkeit und dafür sind wir wiederum sehr dankbar. Denn so wissen wir, dass unsere Arbeit geschätzt wird.“ Es baue sich durch die Bezugspflege von einer festen Pflegekraft, eine gewisse Vertrautheit zwischen Pfleger und Klient auf.

Tochter mit ihm Team

Seit vielen Jahren ist auch ihre Tochter bei ihr als Assistentin der Geschäftsführung angestellt. „Ich war als Kind ja immer nach dem Kindergarten oder der Schule bei Mutti. Gern bin ich mit den Älteren spazieren gegangen, Eis essen und habe mich mit ihnen unterhalten“, sagt die heute 38-Jährige. So wuchs Carolin Lubetzki praktisch in ihren Job hinein. „Was ich bei Mutti gelernt habe“, sagt sie, sei „das Soziale und Familiäre.“

Sie wurde Schwesternhelferin und studierte später Pflegemanagement. 2018 eröffnete sie ihr betreutes Wohnen mit 24-Stunden-Betreuung sowie 13 Wohnungen auf dem Kammerhof, alles unter dem Namen Pflegebienchen. 15 Bewohner leben jetzt dort.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Tagespflege mit 25 Plätzen. Sie war zuvor an anderer Stelle und wurde bereits 2010 gegründet. Außerdem gibt es eine Angehörigengruppe für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz in der Tagespflege. „Und wir haben noch eine offene Selbsthilfegruppe, die wir vom Johanniterhaus übernahmen“, sagt Carolin Lubetzki. „Jetzt müssen wir nur noch den Außenbereich am Haus verschönern. Das steht als Nächstes an.“

Familiäre Atmosphäre im Unternehmen

Das Familiäre im Unternehmen wird auch im Pflegeteam geschätzt. „Wir haben langjährig Beschäftigte“, so Irmtraud Kords. „Zum Jubiläum geht unser Dank insbesondere an das Personal, das mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft jeden Tag für unsere Klienten da ist.“ Dankbar sind sie auch für die gute Kooperation mit den Ärzten, Therapeuten und dem Gesundheitszentrum Schütt & Gerlach. Berufliche Nachwuchssorgen plagen sie nicht. „Wir bilden von Anfang an aus. Das ist und war uns stets wichtig. Zurzeit haben wir zwei Azubis“, so die Chefin.

Corona treten sie nun geimpft gegenüber: „Wir haben es unseren Klienten ermöglicht, die Impfung durch das mobile Impfteam des Landkreises in unseren Räumlichkeiten zu erhalten. Nicht nur die Tagespflegegäste und Bewohner des betreuten Wohnens, sondern auch die ambulanten Klienten über 80 Jahre konnten geimpft werden. Wir sind stolz, dass auch fast alle unserer Mitarbeiter diese Chance genutzt haben.“ Insgesamt waren es 164 Personen an diesem Tag.

In Zukunft mehr Gehalt und Urlaub

In der Zukunft planen Mutter und Tochter die Einführung der arbeitsvertraglichen Richtlinien (AVR) ein tarifvertragsähnliches Gebilde. Dies umfasst höhere Löhne und mehr Urlaub. „Damit wollen wir den Mitarbeitern unsere Anerkennung und Wertschätzung beweisen.“

Von Sabine Hügelland