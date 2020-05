Bad Doberan: 50 Leute meditierten auf dem Markt

Bad Doberan

Die Yogalehrerin und Ayurveda-Therapeutin Andrea Rockstroh aus Bad Doberan hat am späten Vormittag des 1. Mai auf dem Marktplatz der Münsterstadt eine vom Amt genehmigte einstündige „ Sitzmeditation“ initiiert. „Das gehört zum Yoga dazu, mit dem ich mich seit 2000 beschäftige. Durch die Internetplattform KenFM bin ich auf diese Idee gekommen: In Frieden vereint zu sitzen und auszustrahlen, was man sich wünscht in seinem Leben“ erklärte die Bad Doberanerin der OZ. Sie wünsche sich einfach Frieden, Toleranz, Freiheit und ihre Meinung äußern zu können, auch wenn sie anders sei, als die der anderen. Auf YouTube seien schon Beiträge Andersdenkender gesperrt worden.

Für einen Stopp aller Corona-Maßnahmen

Auch ein Stopp aller Corona-Maßnahmen steht auf ihrem Schild, auf dem sie beschreibt, wofür sie meditiert – quasi unterzeichnet von „Ignorance – Meditation“ einer Initiative von KenFM. „Es gibt bestimmt dieses Coronavirus“, aber sie glaube nicht, dass es solche Gegenmaßnahmen, wie wir sie derzeit erleben, rechtfertige, sagt Andrea Rockstroh. Die gebürtige Stralsunderin hat eine Uhrmacherlehre absolviert und sich später für das Hotel- und Gaststättenwesen ausbilden lassen.

Anzeige

Andrea Rockstroh: „Ich wünsche mir einfach Frieden, Toleranz, Freiheit und immer meine Meinung äußern zu können.“ Quelle: Thomas Hoppe

Weitere OZ+ Artikel

Die Initiatoren der Meditations-Initiative, der Journalist Ken Jebsen und der Fotograf und Creative Director Kai Stuht, die erklärtermaßen europaweit, wenn möglich sogar weltweit Menschen zum Meditieren bewegen möchten, listen im Netz konkrete Ziele ihrer Aktion auf: Wiederherstellung aller Bürgerrechte, keine Impfpflicht, keine Corona-App, keinen Masken-Zwang und keine Weitergabe von Krankendaten an Institute. In ihren YouTube-Gesprächen dazu fordern sie unter anderem eine andere Regierungsform, etwa ein zusätzliches Bürgerparlament, das für das nötige „Chaos“ in der Politik sorgen solle, „wie früher die Grünen“.

„Wir haben aber auch unsere eigene Meinung, wir müssen uns ja nicht nur danach richten“, entgegnet Andrea Rockstroh. Sie, die ohne Zeitung und ohne TV lebe, brauche niemanden, der ihr sage, was sie zu denken und zu fühlen habe.

Wenn sie sich nicht „privat übers Internet“ informieren würde, würde sie in Sachen Corona ziemlich im Dunkeln gelassen werden, meint Heike Gerke.

„Ich bilde mir immer eine Mittelmeinung“

Sie bilde sich immer eine „Mittelmeinung“, höre überall ein bisschen rein, sagt die Doberaner Verkäuferin. Eine andere Teilnehmerin hat Grundgesetz-Exemplare zum Mitnehmen dabei und warnt vor der Kiste mit den Sätzen: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur wieder auf! Guten Morgen Deutschland! Es ist 5 vor 12!!!“

Dieter Westendorff: „Es ist Zeit, dass wir auf unsere Grundrechte aus dem Grundgesetz hinweisen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.“ Quelle: Thomas Hoppe

Dieter Westendorff holt sich so ein Büchlein. Er kenne die wichtigsten Textstellen, hatte bislang aber nur die Landesverfassung von MV als Broschüre zu Hause, sagt er zur OZ. Der Mann, der einst in Kröpelin bei Wilfried Stern den Tischlerberuf lernte, ist bei dieser Aktion dabei, weil er die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung als willkürlich ansieht: „Es ist Zeit, dass wir auf unsere Grundrechte aus dem Grundgesetz hinweisen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Demokratie lebt vom Engagement der Bürger.“

Lesen Sie auch:

Von Thomas Hoppe