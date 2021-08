Bad Doberan: Abc-Schützen freuen sich auf den Unterricht

Bad Doberan

„Ich finde es schön, die Gesichter der Kinder, die ganz stolz und aufgeregt sind. Dazu die Eltern und Großeltern, die noch mehr die Bedeutung dieses Tages ermessen. Das kann man an all den Augen ablesen und hat dann selbst irgendwie so ein typisches Lächeln im Gesicht“, schildert Nora Albrecht ihre Gemütslage an diesem Samstagmorgen.

Levke Baaske: „Ich freue mich auf Sport, denn ich spiele auch Handball.“ Quelle: Thomas Hoppe

Sie ist Lehrerin an der Bad Doberaner Buchenbergschule und begrüßt an der Auffahrt zum Parkplatz des Komplexes gemeinsam mit ihrer Kollegin Christiane Oswald quasi alle Teilnehmer der hiesigen Einschulungszeremonie für die drei ersten Klassen dieses Jahrgangs. Selbst ein mit bunten Luftballons und großer Schultüte geschmückter W50-Feuerwehr-Oldtimer aus der Münsterstadt wird von ihnen aufs Areal gelotst. Abc-Schütze Eric durfte mitfahren, seine Freude ist natürlich groß.

Arman Kokeyan wartet da bereits lächelnd auf seinen Erstklässler mit einem Folienballon-Ortsschild. Auf dem ist der Kindergarten durchgestrichen und die Schule beginnt. Der gelernte Goldschmied aus Armenien lebt mit seiner Familie bereits seit elf Jahren in Bad Doberan und lässt hier nun bereits seinen dritten Sohn einschulen. Die Familie findet die Buchenbergschule gut, sagen sie.

Erstklässler freut sich aufs Lesen

So ein grundsätzlich positives Urteil fällt auch Lasse Baaske aus der 4b, als er von der OZ gefragt wird, wie es ihm hier gefalle und er ergänzt: „Ich finde cool, dass alle meine Freunde aus dem Kindergarten hier sind.“ Seine Schwester Levke ist gerade in der 1a herzlich begrüßt worden.

Tom Metze: „Ich freue mich aufs Lesen. Ich habe zu Hause Bücher, die ich nicht lesen kann.“ Quelle: Thomas Hoppe

Die heute sechsjährige Hohenfelderin spielt schon seit zwei Jahren Handball beim Doberaner SV und freut sich deshalb besonders auf die Sportstunden an ihrer Schule. Klassenkamerad Tom Metzke favorisiert da eher das Lesen, denn er habe Bücher zu Hause, die er eben noch nicht lesen könne, sagt er und deutet verschmitzt an, dass Mama und Papa ihm bislang davon auch nichts vorgelesen hätten.

Die beiden Abc-Schützen werden gut verstanden haben, was ihnen kurz zuvor ihr Schulleiter, Christian Beyer, vor versammelter Mannschaft erklärt hatte: „Ich habe den Kindern gesagt, was jetzt auf sie in der Schule zukommen wird und verglich dabei – denn ich bin auch Handballtrainer in Schwaan – Lesen, Rechnen und Schreiben mit Fangen, Werfen, Prellen. Das muss man unbedingt können und immer wieder üben – so lange, bis man nicht mehr drüber nachdenkt. Dann kann man alles andere auch lernen.“

Dank seiner Mutter konnte der 40-jährige Rostocker „den kleinen Mäusen“ den eigenen Ranzen von seinem Schulstart zeigen und die bewahrten Hefte und Lehrbücher aus dieser Zeit. Und er ließ sich nicht nehmen, über sein damaliges Lieblingsbuch zu sprechen. Aus dem zunächst die Mutter ihm Geschichte für Geschichte vorlas, bevor er sich die alle Abenteuer dank des Leseunterrichts selbst erschließen konnte: „Nimmerklug im Knirpsenland“ von Nikolai Nossow.

Leiter der Buchenbergschule Christian Beyer und Handballtrainer: „Lesen, Rechnen und Schreiben ist wie Fangen, Werfen, Prellen – das muss man unbedingt können.“ Quelle: Thomas Hoppe

Bürgermeister freut sich über die zahlreichen Kinder in der Stadt

Während in der Buchenbergschule nun drei erste Klassen auf den Bildungswegs geschickt werden, sind es in Bad Doberans Lessing-Grundschule sogar fünf. Grund zur Freude für Bürgermeister Jochen Arenz: „Ich freue mich, dass wir so viele Kinder in der Stadt haben, so familienfreundlich sind.“

Damit sich alle auch weiter wohlfühlen können, entstünde am Buchenberg ein Neubau mit acht Klassenräumen – inklusive flexibler Wände für eine individuellere Beschulung – sowie einer Mensa. Auf dem Platz der Skateranlage neben der Lessingschule wächst dann ein Hortgebäude mit ebenfalls acht Klassenräumen. „Es wird aber so zwei Jahre dauern, bis sich die Situation entspannt – so lange müssen wir zusammenrücken und das Beste daraus machen. Dann werden wir hier aber die Schulsituation dauerhaft für die nächsten zehn Jahre gemeistert haben.“

Aktuell sei ihm zudem ganz wichtig, dass jetzt Präsenzunterricht stattfindet: „Es geht in den Schulen ja nicht nur um Bildung, sondern auch um soziale Kontakte. Es ist genauso elementar wie die Bildung, dass die Kinder Sozialverhalten lernen!“

Auch dafür unterhalte die Stadt immerhin 21 Spielplätze, für deren Modernisierung und Sanierung im vergangenen Jahr mehr als 200 000 Euro in die Hand genommen wurden – die nötige Infrastruktur für eine familienfreundliche Stadt wachse also wieder mit.

Von Thomas Hoppe